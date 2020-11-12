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12 ноября 2020 года 14:12
"ВТБ Мои Инвестиции" увеличил в топ-10 акций США долю наиболее пострадавших от COVID секторов
Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" обновили состав ТОП-10 акций США, увеличив долю наиболее пострадавших от COVID секторов, говорится в комментарии инвестбанка. "Мы обновили состав ТОП-10 акций США, увеличив экспозицию в секторах, которые наиболее пострадали в ходе эпидемии и имеют больший потенциал роста на фоне успехов в создании вакцин, - отмечают эксперты. - Мы фиксируем прибыль в акциях Corteva и Newmont, которые с момента включения в модельный портфель выросли на 23% и 16% соответственно. Также были исключены акции Dollar General, NortonLifeLock и Activision Blizzard". Аналитики инвестбанка увеличили экспозицию на финансовый сектор и включаем в подборку акции одного из лидирующих инвестиционных банков Goldman Sachs, который получит выгоду от продолжающейся волатильности на финансовых рынках. Акции ATVI были заменены на бумаги другого разработчика видеоигр Electronic Arts, имеющего больший потенциал роста в 4 квартале 2020 г. Были добавлены акции Southwest Airlines, крупнейшего авиаперевозчика с фокусом исключительно на внутренний рынок. Также в топ-10 включили акции Capri на фоне стремительного восстановления спроса на люксовую одежду и аксессуары и акции Comcast под нормализацию маркетинговых трат в крупном бизнесе. Новый состав ТОП-10 акций США: Див. доходность на 12 мес.: Потенц. доход: Boston Scientific Corp 0,0% 17,0% Capri Holdings Ltd 0,0% 3,1% Comcast Corp 2,0% 9,5% Electronic Arts Inc 0,0% 27,0% Foot Locker Inc 1,9% -8,4% Goldman Sachs Group 2,3% 17,3% JPMorgan Chase & Co 3,2% -0,3% Lumentum Holdings Inc 0,0% 24,5% NRG Energy Inc 3,7% 34,6% Southwest Airlines Co 0,4% 6,7% Индекс S&P 500 1,7% 9,6%
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Компании упоминаемые в новости: Goldman Sachs & Co., JPMorgan Chase & Co, Capri Holdings, Electronic Arts, NRG Energy Inc., Boston Scientific Corp, Southwest Airlines, Comcast Corporation, Foot Locker, Lumentum Holdings
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13 ноября 2020 года 09:36
Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в четверг. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в пятницу. Цены на нефть эталонных снижаются в ходе торгов в пятницу. читать дальше
.12 ноября 2020 года 17:52
Нефтяной рынок по-прежнему существует в условиях повышенных рисков дальнейшего падения спроса на нефть из-за повторных локдаунов и роста предложения некоторыми странами ОПЕК, говорится в обзоре Промсвязьбанка. "Цены на нефть Brent сумели в начале ноября вернуться в диапазон $40-44/барр. и... читать дальше
.12 ноября 2020 года 16:52
Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" рекомендуют покупать акции Vertex не дороже $230 с целью $265 и стоп-лоссом $205 в рамках инвестидеи, говорится в комментарии инвестбанка. По мнению экспертов, в пользу данной рекомендации свидетельствуют следующие факторы: - Падение акций из-за неудачного... читать дальше
.12 ноября 2020 года 16:10
Индекс S&P500 склонен к краткосрочной коррекции, так как баланс рисков на текущих ценовых уровнях смещен в сторону снижения, говорится в комментарии "Фридом Финанс". "За сессию в среду техническая картина по индексу не изменилась. На графике все еще доминирует паттерн "бычья ловушка", который... читать дальше
.12 ноября 2020 года 15:49
Нефть пытается возобновить рост, получив поддержку от снижения доллара, отмечается в комментарии аналитика BCS Express Дмитрия Бабина. "Нефтяные цены в начале дня корректировали провал среды, но затем возобновили движение, - комментирует эксперт инвесткомпании. - Незадолго до нашего открытия... читать дальше
.12 ноября 2020 года 10:19
Аналитики Промсвязьбанка в четверг ждут стабилизации цены на нефть марки Brent в диапазоне 42-44 долларов за баррель, сообщается в комментарии банка. "Спрос на нефть снижается, потенциальный успех вакцины от коронавируса не избавит рынок нефти от текущего дисбаланса, и мы считаем рост цен... читать дальше
.12 ноября 2020 года 10:08
Нефть марки Brent может снова подорожать до $45,1 за баррель, говорится в аналитическом материале Sberbank CIB. Котировки нефти марки Brent в среду не сумели закрепиться выше $45,1/барр., и теперь высока вероятность отступления до $42,2-42,9/барр., тем более что ежемесячный обзор от МЭА,... читать дальше
.12 ноября 2020 года 09:31
Фондовые индексы США изменились разнонаправленно по итогам торгов в среду. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в ходе торгов в четверг. Цены на нефть поднимаются в четверг. читать дальше
.11 ноября 2020 года 19:05
Явный сигнал к выходу на рынок вакцины от COVID-19 запустит ослабление доллара США, полагает главный валютный стратег Saxo Bank Джон Харди. Как отмечается в комментарии, у эксперта нет уверенности в том, что рост доллара США продлится даже в краткосрочной перспективе, разве рынок станет... читать дальше
.11 ноября 2020 года 18:50
Рубль в краткосрочной перспективе будет торговаться в диапазоне 76,0-77,0 руб./$1 - "Универ Капитал"
Рубль в краткосрочной перспективе останется в диапазоне 76,0-77,0 руб./$1 и на уровне 90,0-91,0 в паре с европейской валютой, говорится в комментарии исполнительного директора департамента рынка капиталов "Универ Капитала" Артема Тузова. "Рубль продолжает укрепление к доллару и евро на фоне... читать дальше
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