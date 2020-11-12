"ВТБ Мои Инвестиции" открыл торговую идею: покупать акции ММК не дороже 42 руб. с целью 48 руб.

Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" рекомендуют покупать акции ММК не дороже 42 руб. с целью 48 руб. и стоп-лоссом 36 руб.

в рамках инвестидеи, говорится в комментарии инвестбанка.

По мнению экспертов, в пользу данной рекомендации свидетельствуют следующие факторы:

- Отставание в динамике. Акции сильно отстали в динамике от конкурентов на фоне ожиданий исключения из MSCI Russia. Этот факт уже в цене.

- Внутренняя премия в цене проката будет восстанавливаться по мере укрепления рубля. Это позитивно для ММК, большая часть продаж которого приходится на внутренний рынок.

- Теплая погода в 4 кв. 2020 г. продлевает активный строительный сезон, что повышает спрос на арматуру.

- Нормализация цен на железную руду поддержит рентабельность ММК, лишь частично интегрированного в сырьё.