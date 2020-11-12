Sova Capital подняла оценку "обычки" и "префов" Ростелекома на 9-4%, подтвердив рекомендацию "покупать"

Инвестиционная компания Sova Capital повысила прогнозную стоимость обыкновенных акций "Ростелекома" (MOEX: RTKM) со 107,7 рубля до 117 рублей за штуку и привилегированных акций компании с 97,7 рубля до 101,5 рубля за штуку, сообщается в обзоре инвесткомпании.

Рекомендация "покупать" для этих бумаг аналитиками была подтверждена.

"Мы пересмотрели модель оценки "Ростелекома" с учетом сильных результатов за третий квартал 2020 года, которые превзошли ожидания. Наш прогноз по выручке и EBITDA компании в 2020-2022 годах повышен примерно на 3%, а ожидания по чистой прибыли для аналогичного периода повышены на 4-19%. В результате мы подняли оценку обыкновенных и привилегированных акций "Ростелекома" на 9-4%. Новые прогнозные цены подразумевают потенциал роста текущей стоимости "обычки" и "префов" компании порядка 23-19% и ожидаемую общую доходность на уровне 29-26% для обыкновенных и привилегированных акций соответственно, и мы подтверждаем рекомендацию "покупать" для этих бумаг", - пишут эксперты.

Оценки и рекомендации аналитиков (цены в рублях):

Прогнозная цена Ростелеком - 117 (текущая цена - 95,2), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Ростелеком (для привилегированных акций) - 101,5 (текущая цена - 85), рекомендация - покупать.