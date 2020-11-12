Валютные торги в четверг, скорее всего, пройдут у отметки 77,0руб./$1 - "ЛОКО-Инвест"

Валютные торги в четверг пройдут у отметки 77,0руб./$1, сообщается в комментарии "ЛОКО-Инвеста". По мнению директора по инвестициям Дмитрия Полевого, рубль в данное время выглядит довольно сбалансированно.

"Рубль на фоне смешанной динамики ЕМ валют вернулся в число аутсайдеров (-0,7%), опустившись ниже уровней 77,00 руб./$1, - констатирует Полевой. - Сказывалось снижение цен на нефть и общая стабилизация на рынках при восстановлении доллара. Данные ЦБ по платежному балансу за октябрь подтвердили, что ускорение оттока капитала частного сектора (US$8,9 млрд) перевесило сохраняющийся профицит текущего счета (US$5,8 млрд), что лишь частично было компенсировано продажами валюты со стороны ЦБ. На текущих уровнях, с нашей точки зрения, рубль выглядит довольно сбалансированно, и любое дальнейшее ослабление потребует нового негатива с внешних рынков и/или ухудшения оценки санкционных угроз".