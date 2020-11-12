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12 ноября 2020 года 11:11
Ренессанс Капитал поднял оценку "обычки" и "префов" Ростелекома на 8%, сохранив рекомендацию "держать"
Инвестиционная компания "Ренессанс Капитал" повысила прогнозную стоимость обыкновенных акций "Ростелекома" (MOEX: RTKM) со 100 рублей до 108 рублей за штуку и привилегированных акций компании с 90 рублей до 97 рублей за штуку в свете публикации сильных финансовых показателей за третий квартал 2020 года, сообщается в обзоре инвесткомпании. Между тем рекомендация "держать" для этих бумаг аналитиками была оставлена без изменения. Эксперты отмечают сохраняющуюся, по их мнению, неопределенность относительно долгосрочной стратегии "Ростелекома" и подхода компании к эффективности капвложений, а также дивидендов. "Мы ожидаем некоторой ясности после презентации компанией новой стратегии в конце первого квартала 2021 года", - пишут они. Оценки и рекомендации аналитиков (цены в рублях): Прогнозная цена Ростелеком - 108 (текущая цена - 95,9), рекомендация - держать; Прогнозная цена Ростелеком прив. - 97 (текущая цена - 85,9), рекомендация - держать.
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Компании упоминаемые в новости: Ростелеком
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13 ноября 2020 года 09:36
Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в четверг. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в пятницу. Цены на нефть эталонных снижаются в ходе торгов в пятницу. читать дальше
.12 ноября 2020 года 17:52
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.12 ноября 2020 года 16:52
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.12 ноября 2020 года 16:10
Индекс S&P500 склонен к краткосрочной коррекции, так как баланс рисков на текущих ценовых уровнях смещен в сторону снижения, говорится в комментарии "Фридом Финанс". "За сессию в среду техническая картина по индексу не изменилась. На графике все еще доминирует паттерн "бычья ловушка", который... читать дальше
.12 ноября 2020 года 15:49
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.12 ноября 2020 года 10:19
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.12 ноября 2020 года 10:08
Нефть марки Brent может снова подорожать до $45,1 за баррель, говорится в аналитическом материале Sberbank CIB. Котировки нефти марки Brent в среду не сумели закрепиться выше $45,1/барр., и теперь высока вероятность отступления до $42,2-42,9/барр., тем более что ежемесячный обзор от МЭА,... читать дальше
.12 ноября 2020 года 09:31
Фондовые индексы США изменились разнонаправленно по итогам торгов в среду. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в ходе торгов в четверг. Цены на нефть поднимаются в четверг. читать дальше
.11 ноября 2020 года 19:05
Явный сигнал к выходу на рынок вакцины от COVID-19 запустит ослабление доллара США, полагает главный валютный стратег Saxo Bank Джон Харди. Как отмечается в комментарии, у эксперта нет уверенности в том, что рост доллара США продлится даже в краткосрочной перспективе, разве рынок станет... читать дальше
.11 ноября 2020 года 18:50
Рубль в краткосрочной перспективе будет торговаться в диапазоне 76,0-77,0 руб./$1 - "Универ Капитал"
Рубль в краткосрочной перспективе останется в диапазоне 76,0-77,0 руб./$1 и на уровне 90,0-91,0 в паре с европейской валютой, говорится в комментарии исполнительного директора департамента рынка капиталов "Универ Капитала" Артема Тузова. "Рубль продолжает укрепление к доллару и евро на фоне... читать дальше
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