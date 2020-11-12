Идея дня: интересны для покупки акции Аэрофлота и Southwest Airlines - "ВТБ Мои Инвестиции"

Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" считают интересными для покупки акции "Аэрофлота" и Southwest Airlines, говорится в комментарии инвестбанка.

"Люди во всем мире хотят путешествовать, поэтому, когда это станет безопасным, спрос быстро вырастет. Акции авиакомпаний восстановятся, что будет отражать ожидание нормализации их бизнеса в ближайшие годы. Нам нравятся акции "Аэрофлота" и Southwest Airlines", - пишут специалисты.