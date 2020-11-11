BCS GM начал анализ М.Видео с рекомендацией "покупать" для акций этой компании

BCS Global Markets (BCS GM) начал анализ ПАО "М.Видео" (MOEX: MVID) (группа "М.Видео-Эльдорадо"), сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Дмитрия Скрябина и Марии Лукиной.

Прогнозная стоимость акций "М.Видео", рассчитанная аналитиками BCS GM, составляет 1100 рублей за штуку, рекомендация для этих бумаг была дана "покупать".

"Мы начинаем аналитическое покрытие "М.Видео-Эльдорадо", крупнейшей в России розничной сети электроники и бытовой техники, с рекомендацией "покупать" на фоне ожидаемого восстановления экономики, новой стратегии развития, подкрепленной дивидендами и планами повышения ликвидности (SPO)", - говорится в обзоре инвестбанка.

Эпидемиологические ограничения привели к резкому увеличению онлайн-операций и пересмотру подхода к ведению бизнеса в будущем. По мнению аналитиков, ритейлеры с наилучшим соотношением цены и качества смогут выйти победителями в период пандемии и в постпандемическом мире. Запуск маркетплейса на сайтах "М.Видео" и "Эльдорадо" предполагает потенциал превышения прогнозов, считают они.

"SPO и новая дивидендная политика - драйверы роста котировок акций "М.Видео". Помимо растущего бизнеса, "М.Видео" также планирует принять новую дивидендную политику. На горизонте 12 месяцев инвесторы получат 30 рублей на акцию за I полугодие 2020 года (дивидендная доходность 4,4%, закрытие реестра 20 ноября), а также финальный дивиденд, что в совокупности может обеспечить доходность 7%. Такой уровень доходности должен подстегнуть интерес рынка перед планируемым SPO основным акционером (может быть проведено в I половине 2021 года), которое повысит ликвидность акций "М.Видео" с текущих уровней", - пишут эксперты.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "М.Видео", основанный на оценках аналитиков 4 инвестиционных банков, составляет 777,5 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 686,4 рубля за штуку.