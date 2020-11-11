Индекс Мосбиржи продолжит колебания около уровня 3000 пунктов до конца недели - "Фридом Финанс"

Индекс Мосбиржи закрепился выше 3000 пунктов, до конца недели вероятны его колебания у достигнутого уровня, говорится в комментарии аналитика "Фридом Финанс" Валерия Емельянова.

"Индекс Мосбиржи в среду умеренно растет, прибавляя в пределах 0,5% на фоне стабильного рубля. Рынок удерживается выше 3000, хотя накануне закрыл сессию ниже этой планки. Не исключено, что до конца недели мы будем наблюдать колебания около данной высоты. При умеренном внешнем фоне коридор движения индекса может составить 2980-3030 пунктов", - отмечает Емельянов.

Индекс РТС успешно протестировал уровень 1250 пунктов, но задержаться на нем не сумел. Текущий рабочий диапазон для российского рынка, по мнению эксперта, составляет 1220-1250 пунктов индекса РТС.

"Без подпитки свежими новостями в данном коридоре движение рынка может задержаться на несколько ближайших сессий. Основной сценарий на четверг - консолидация в верхней части указанного коридора", - прогнозирует Емельянов.

Среди отдельных акций своей динамикой в среду выделяются: АФК Система (+4,3%), Русагро (+4,2%), TCS (+4.2%), Россети (+4%) Распадская (+3,8%). На взгляд аналитика "Фридом Финанс", инвесторы не отдают явных предпочтений какой-либо конкретной отрасли, меняя состав портфелей в ожидании дальнейшего роста по всему спектру рынка.

Акции Сбербанка поднялись выше 245 рублей за штуку, побив августовский максимум. В данное время "фишка" находится на докризисных высотах, и Емельянов не исключает коррекцию на ближайших сессиях, которая может составить до 5%.

Аутсайдеры дня - цветные металлурги и сетевой ретейл: Полюс (-4,5%), Магнит (-3,3%), X5 Retail Group (-2,6%), Полиметалл (-2,5%). "Золотодобытчики снижаются на фоне общего падения спроса на защитные бумаги. Падение бумаг торговых сетей может быть связано с риском усиления карантинных мер. На наш взгляд, данная просадка может быть использована для удачного вхождения в расписки X5. Они сейчас на 14% ниже своих локальных пиков. Вероятное повторение сценария с закупками россиян перед самоизоляцией способно поднять бумаги ретейлеров как минимум на 10% от текущих уровней всего за неделю", - полагает эксперт "Фридом Финанс".