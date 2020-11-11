Финансовый сектор, вероятно, будет среди лидеров фондового ралли в конце года - Julius Baer

Julius Baer ожидает в конце года ралли на фондовом рынке с финансовым сектором среди лидеров, говорится в комментарии эксперта банка Патрика Ланга.

"Европейские и американские финансовые компании отчитались о неожиданно сильных результатах за 3 квартал 2020 года, - отмечает Ланг. - В основном, американские банки приятно удивили высокими доходами от торговых операций, хорошим контролем над расходами и более низкими, чем ожидалось, объемами резервируемых средств. Судя практически по всем соответствующим оценочным метрикам, международный финансовый сектор торгуется с рекордно низкими оценками в сравнении как с собственной долгосрочной историей, так и относительно рынка".

Учитывая, что опасения по поводу COVID-19 исчезают, эксперт банка ожидает сильного роста активности по обратному выкупу акций и выплате дивидендов уже в следующем году, а котировки акций, вероятно, будут предполагать повышение доходности акционеров перед объявлением.

"Наиболее важно то, что мы ожидаем дальнейшего роста доходности 10-летних казначейских облигаций США, и крутая кривая доходности станет благоприятным фоном для международного финансового сектора", - подчеркивает Ланг.

Экономическая обстановка и рыночные оценки явно поддерживают оптимистичный взгляд аналитика Julius Baer на финансовый сектор. Также, Ланг считает результаты президентских выборов в США более или менее нейтральными для сектора.

"При разделенном Конгрессе мы ожидаем ограниченные регуляторные риски и незначительные изменения по вопросу отмены налоговой реформы. С другой стороны, финансовый сектор был бы одним из основных бенефициаров крупного пакета фискальных стимулов, который теперь, вероятно, будет заблокирован Сенатом. Однако, в совокупности положительные факторы должны компенсировать утрату бюджетного стимулирования. Кроме того, финансовый сектор является основным бенефициаром угасания опасений по поводу COVID-19", - отмечает Ланг.

Эксперт ожидает ралли на фондовом рынке к концу года, и финансовый сектор, вероятно, будет среди лидеров. "В свете более благоприятных процентных ставок и по-прежнему уверенных финансовых показателей мы продолжаем предпочитать банки США по сравнению с европейскими банками. В Европе же мы видим более привлекательные возможности в страховом секторе", - указывает аналитик Julius Baer.