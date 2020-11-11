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11 ноября 2020 года 17:35
Финансовый сектор, вероятно, будет среди лидеров фондового ралли в конце года - Julius Baer
Julius Baer ожидает в конце года ралли на фондовом рынке с финансовым сектором среди лидеров, говорится в комментарии эксперта банка Патрика Ланга. "Европейские и американские финансовые компании отчитались о неожиданно сильных результатах за 3 квартал 2020 года, - отмечает Ланг. - В основном, американские банки приятно удивили высокими доходами от торговых операций, хорошим контролем над расходами и более низкими, чем ожидалось, объемами резервируемых средств. Судя практически по всем соответствующим оценочным метрикам, международный финансовый сектор торгуется с рекордно низкими оценками в сравнении как с собственной долгосрочной историей, так и относительно рынка". Учитывая, что опасения по поводу COVID-19 исчезают, эксперт банка ожидает сильного роста активности по обратному выкупу акций и выплате дивидендов уже в следующем году, а котировки акций, вероятно, будут предполагать повышение доходности акционеров перед объявлением. "Наиболее важно то, что мы ожидаем дальнейшего роста доходности 10-летних казначейских облигаций США, и крутая кривая доходности станет благоприятным фоном для международного финансового сектора", - подчеркивает Ланг. Экономическая обстановка и рыночные оценки явно поддерживают оптимистичный взгляд аналитика Julius Baer на финансовый сектор. Также, Ланг считает результаты президентских выборов в США более или менее нейтральными для сектора. "При разделенном Конгрессе мы ожидаем ограниченные регуляторные риски и незначительные изменения по вопросу отмены налоговой реформы. С другой стороны, финансовый сектор был бы одним из основных бенефициаров крупного пакета фискальных стимулов, который теперь, вероятно, будет заблокирован Сенатом. Однако, в совокупности положительные факторы должны компенсировать утрату бюджетного стимулирования. Кроме того, финансовый сектор является основным бенефициаром угасания опасений по поводу COVID-19", - отмечает Ланг. Эксперт ожидает ралли на фондовом рынке к концу года, и финансовый сектор, вероятно, будет среди лидеров. "В свете более благоприятных процентных ставок и по-прежнему уверенных финансовых показателей мы продолжаем предпочитать банки США по сравнению с европейскими банками. В Европе же мы видим более привлекательные возможности в страховом секторе", - указывает аналитик Julius Baer.
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