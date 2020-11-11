Краткосрочная перекупленность рынка акций РФ все более очевидна - "Велес Капитал"

Рынок акций РФ при поддержке зарубежных площадок еще какое-то время может идти вверх, но краткосрочная перекупленность все более очевидна, говорится в комментарии "Велес Капитала".

Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии в среду поднялись к новым пикам с августа (3031 пункт по индексу Мосбиржи) и сентября (1254 пункта по индексу РТС), при этом немаловажную роль в повышении играл нефтяной сектор, констатирует аналитик инвесткомпании Елена Кожухова.

"С учетом того, что котировки "черного золота" еще обладают некоторым потенциалом роста, российский рынок акций при поддержке зарубежных площадок какое-то время может идти вверх, но краткосрочная перекупленность становится все более очевидной", - указывает Кожухова.