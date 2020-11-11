Доллар и евро еще обладают некоторым потенциалом среднесрочной коррекции против рубля - "Велес Капитал"

Доллар и евро, с технической точки зрения, еще обладают некоторым потенциалом среднесрочной коррекции против рубля, говорится в комментарии "Велес Капитала".

Рубль к середине сессии в среду прибавлял порядка 0,5-0,7% против доллара и евро, констатирует аналитик инвесткомпании Елена Кожухова.

"С технической точки зрения, как американская, так и европейская валюты еще обладают некоторым потенциалом среднесрочной коррекции против рубля, но находятся на грани его исчерпания. Так, при способности доллара закрепиться ниже 75 руб./$1 можно будет говорить о перспективах слома тренда на нисходящий и возможного ускорения падения вплоть до 70 руб./$1. По евро ключевая поддержка расположена у 88 руб./EUR1 - способность рубля удержаться ниже будет говорить о перспективе снижения к 82-84 руб./EUR1. При более негативном для рубля сценарии ближайшие поддержки валютных пар станут фундаментом для новой волны ослабления", - пишет Кожухова.