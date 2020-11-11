Газпромбанк поднял оценку акций Юнипро на 3%, подтвердив рекомендацию "на уровне рынка"

Газпромбанк (MOEX: GZPR) повысил прогнозную стоимость акций "Юнипро" (MOEX: UPRO) с 3 рублей до 3,1 рубля за штуку, сообщается в обзоре аналитика банка Игоря Гончарова.

Рекомендация "на уровне рынка" для этих бумаг была сохранена. Как отмечается в обзоре, неопределенность относительно фактических сроков перезапуска третьего энергоблока Березовской ГРЭС и соответственно размера будущих дивидендов, по мнению эксперта, сохраняется.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Юнипро", основанный на оценках аналитиков 7 инвестиционных банков, составляет 2,95 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "держать" ("на уровне рынка").

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 2,75 рубля за штуку.