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11 ноября 2020 года 14:28
"ФИНАМ" рекомендует покупать акции Boston Scientific с целевым уровнем $42,75/акция
"ФИНАМ" считает акции Boston Scientific перспективным и недооцененным вложением на ближайший год и рекомендует покупать акции с расчетом на целевой уровень $42,75/акция, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Зарины Саидовой. "Разработки Boston Scientific в области сердечного ритма и других важных сферах медицины, на наш взгляд, в долгосрочной перспективе станут все более востребованными по мере того, как нездоровый образ жизни населения во многих развитых странах и старение населения приведут к росту сердечно-сосудистых патологий", - отмечает Саидова. Что касается результатов третьего квартала, выручка Boston Scientific уменьшилась на 1,8% г/г и составила $ 2,66 млрд, превысив усредненные прогнозы на $ 140 млн, а скорректированная чистая прибыль на акцию составила 37 центов и оказалась на 12 центов выше ожиданий Уолл-стрит. "Пандемия коронавируса негативно сказалась на финансовых результатах Boston Scientific в плане снижения спроса на устройства и расходные материалы, необходимые для плановых медицинских процедур и хирургических вмешательств: из-за вирусной угрозы пациенты и врачи предпочли перенести процедуры, не носящие экстренный характер, на более поздние сроки, - комментирует Саидова. - Так или иначе динамика выручки по основным сегментам в третьем квартале значительно выправилась - во втором квартале имело место падение выручки в хирургическом сегменте на 29,6%, в сегменте сердечного ритма и нейромодуляции - на 33,2%, а в сердечно-сосудистом - на 18,7%". Судя по текущей картине с основными мультипликаторами, у Boston Scientific имеет место недооцененность по отношению к основным конкурентам и сектору поставщиков медицинского оборудования и расходных материалов, считает эксперт инвесткомпании. "Наша оценка справедливой стоимости Boston Scientific составляет $ 61,127 млрд, или $ 42,75 на акцию, что предполагает потенциал роста в размере 19,7% от текущего ценового уровня", - указывает Саидова. Boston Scientific является одним из ведущих производителей высокотехнологичного медицинского оборудования и расходных материалов для хирургии, включая сердечно-сосудистую хирургию и нейрохирургию, а также в сферах онкологии, эндоскопии, урологии, гинекологии и др. Благодаря агрессивной политике приобретений компания значительно расширила свою продуктовую линейку, которая стала весьма диверсифицированной по различным областям медицины и географическим регионам.
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Компании упоминаемые в новости: Boston Scientific Corp
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