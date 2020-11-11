Лидерами роста в среду будут акции циклических компаний нефтегазового и банковского секторов - Альфа-банк

Аналитики Альфа-банка полагают, что в лидерах роста на рынке акций РФ в среду будут бумаги циклических компаний нефтегазового и банковского секторов, сообщается в обзоре банка.

"Мы ожидаем, что рост российского рынка акций в среду продолжится на фоне восстановления рынков. Ротация инвесторов из историй роста в истории стоимости и акции циклических компаний особенно позитивна для развивающихся рынков, в частности, для российского. В лидерах роста, по нашему мнению, будут бумаги циклических компаний нефтегазового и банковского секторов, тогда как сильные цены на нефть окажут дополнительную поддержку российскому рынку. Слабый курс доллара и укрепление китайского юаня позитивны для экспортеров горно-металлургического сектора", - пишет аналитик Альфа-банка Джон Волш.