Цены на нефть в среду будут проторговывать вверх отметку $44/барр. - Промсвязьбанк

Цены на нефть в среду будут пытаться проторговывать вверх отметку $44/барр., но в дальнейшем вероятен возврат в диапазон $40-42/барр., говорится в комментарии Промсвязьбанка.

Поддержкой для нефтяных цен по-прежнему выступают конъюнктура, а также сильные данные от API. Запасы сырой нефти за минувшую неделю сократились на 5,1 млн барр., запасы бензинов - на 3,3 млн барр., дистиллятов - на 5,6 млн барр. Данные оказались заметно лучше ожиданий, отмечает управляющий эксперт банка Екатерина Крылова. В четверг выйдет официальная статистика от Минэнерго США, которая в случае схожих результатов может оказать нефти поддержку.

"В то же время мы продолжаем сохранять осторожный взгляд на перспективы дальнейшего роста нефти, считая текущий отскок временным и мало обоснованным. Объявленные успехи вакцины от Pfizer являются промежуточными и не решают в моменте проблему дисбаланса на рынке нефти", - пишет Крылова. - В среду ввиду сохранения позитивного настроя цены на нефть будут пытаться проторговывать вверх отметку $44/барр. Тем не менее, по мере переосмысления исхода выборов в США, темы с вакцинацией и текущей ситуации с локдаунами в Европе и США мы ожидаем снижения градуса эйфории и возврата цен на нефть ниже, в диапазон $40-42/барр."