Вероятен рост активности на первичном рынке рублевых корпоративных облигаций - "Ренессанс Капитал"

Вероятен рост активности на первичном рынке рублевых корпоративных облигаций в ближайшее время, говорится в комментарии руководителя отдела аналитики долгового рынка "Ренессанс Капитала" Марии Радченко.

"Доходность ОФЗ за минувшую неделю снизилась на 20-45 бп в зависимости от срочности, что в целом соответствовало темпам снижения доходности облигаций в локальной валюте Бразили и Индонезии, - отмечает Радченко. - Санкционные риски в отношении российских бумаг отошли на второй план. Ранее мы отмечали, что слабость рубля в отсутствии санкций повышает привлекательность ОФЗ для нерезидентов. В текущих условиях высокого аппетита к риску и отсутствия санкций на повестке дня дополнительный спрос на ОФЗ со стороны нерезидентов может оказать рублю дополнительную поддержку".

Эксперт инвесткомпании также отметила, что к текущему моменту Минфин выполнил план по размещениям ОФЗ в 4К20 на 96%, и до конца квартала первичное предложение ОФЗ может быть весьма скромным, что также является фактором поддержки для вторичного рынка ОФЗ. Вместе с тем, риск ужесточения санкционной риторики до конца года все еще сохраняется, полагает Радченко. В ближайшее время аналитик "Ренессанс Капитала" ожидает роста активности на первичном рынке рублевых корпоративных облигаций.