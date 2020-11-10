Инвестиции в золото по-прежнему актуальны - Saxo Bank

Инвестиции в золото по-прежнему актуальны, говорится в комментарии Saxo Bank.

По мнению аналитика Оле Хансена, вакцина, анонсированная анонса Pfizer, может уничтожить COVID-19, но не устранит долговую "гору", накопленную за последние шесть месяцев. "Это значит, что новость о вакцине не лишает нас фундаментальных оснований для держания золота. При сверхмягкой монетарной политике во всём мире (кроме Китая) нарастает риск ошибки регулирования. В таком случае может начать возвращаться инфляция, а это повысит спрос на защиту от нее", - пишет он.

Эксперт не считает, что эта новость прекратила ралли золота, а тем более серебра. При этом Хансен отмечает, что риск "падающего ножа" может удерживать инвесторов от покупки, заставляя ждать отскока. Первый значимый уровень поддержки соответствует 38,2-процентной коррекции ралли, начавшегося в марте.