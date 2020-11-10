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10 ноября 2020 года 18:11
Среднесрочные перспективы нефти улучшаются вместе с ожиданиями массовой вакцинации - "Открытие Брокер"
Среднесрочные перспективы нефти улучшаются вместе с ожиданиями массовой вакцинации, сообщается в комментарии "Открытие Брокер". "Позитивно на котировки нефти влияют прогнозы по запасам в США. Согласно опросу Reuters, на рынке ждут снижения на 1,3 млн баррелей. Если же рассматривать в глобальном смысле, то нефть - это чуть ли не единственный актив, который на фоне рыночного "ралли" смотрится дешёвым. Особенно это бросается в глаза при учёте будущей массовой вакцинации и восстановления спроса с одновременным ослаблением доллара. Впрочем, текущая ситуация пока не располагает к росту нефти, поскольку трафик во многих крупных городах Европы существенно снизился на фоне мер соблюдения социальной дистанции, - отмечает ведущий аналитик по глобальным исследованиям Андрей Кочетков. - Тем не менее, рынки живут ожиданиями, и эти ожидания могут отражать ситуацию, которая располагается в неделях или месяцах от текущей".
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10 ноября 2020 года 19:11
Инвестиции в золото по-прежнему актуальны, говорится в комментарии Saxo Bank. По мнению аналитика Оле Хансена, вакцина, анонсированная анонса Pfizer, может уничтожить COVID-19, но не устранит долговую "гору", накопленную за последние шесть месяцев. "Это значит, что новость о вакцине не лишает... читать дальше
.10 ноября 2020 года 17:27
Разнонаправленные факторы могут привести к сохранению высокой волатильности на рынке нефти в ближайшей перспективе, сообщается в комментарии компании "РУСС-ИНВЕСТ". Цены на нефть в понедельник демонстрировали опережающий рост на фоне сообщений об успешном прохождении третьей фазы испытаний... читать дальше
.10 ноября 2020 года 17:09
Вероятен дальнейший рост котировок нефти, говорится в комментарии Julius Baer. "В понедельник новости о вакцине против COVID-19 спровоцировали на рынке нефти ралли на закрытии коротких позиций и вызвали сильный скачок котировок более чем на 8%. Падение спроса в Европе, связанное с возобновлением... читать дальше
.10 ноября 2020 года 16:40
Стоимость нефти вряд ли превысит сентябрьский максимум $46,50, пока спрос не начнет восстанавливаться - Saxo Bank
Стоимость нефти вряд ли превысит сентябрьский максимум $46,50, пока спрос не начнет восстанавливаться, сообщается в комментарии аналитика Saxo Bank Оле Хансена. Сообщение о прогрессе с разработкой вакцины Pfizer привлекло всеобщее внимание на фоне новостей об активном росте числа заболевших в... читать дальше
.10 ноября 2020 года 14:31
Снижение политической неопределенности в США, надежды на новый пакет мер для поддержки экономики и ожидания скорого появления вакцины против коронавирусной инфекции создают прочную основу для дальнейшего роста американского рынка акций в ближайшие несколько лет, полагают эксперты. Аналитики JP... читать дальше
.10 ноября 2020 года 13:48
Индекс S&P500 в ходе предстоящей сессии во вторник скорректируется до 3520 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс". "Технически S&P500 склонен к краткосрочной коррекции. Индекс широкого рынка в понедельник обновил исторический максимум на отметке 3588 пунктов, после чего давление... читать дальше
.10 ноября 2020 года 13:33
Потенциал дальнейшего роста курса пары EUR/USD ограничен, говорится в комментарии "ФИНАМа". "Котировки EUR/USD находятся на уровне сопротивления, расположенного у отметки 1,18000. Стохастические линии пересекли линию зоны перекупленности, что указывает на ограниченность потенциала дальнейшего... читать дальше
.10 ноября 2020 года 12:50
Идея дня: акции авиакомпаний и гостиничных сетей теперь подходят и для краткосрочных инвестиций - "ВТБ Мои Инвестиции"
Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" считают, что акции авиакомпаний и гостиничных сетей теперь подходят и для краткосрочных инвестиций, сообщается в комментарии инвестбанка. Эффективность вакцин означает значительно более высокую вероятность ускорения нормализации ситуации для мировых и финансовых... читать дальше
.10 ноября 2020 года 11:48
Ралли на российском рынке акций на этой неделе продолжится, так как инвесторы возвращаются к рискованным активам с EM после того, как в минувшие выходные стало известно о победе Джо Байдена, с одной стороны, и республиканцев в Сенате - с другой, говорится в обзоре Альфа-банка. "Сложившийся... читать дальше
.10 ноября 2020 года 11:10
Альфа-банк не ожидает существенного роста котировок Brent в ближайшие дни и рассчитывает на сохранение цен на нефть в диапазоне $41-43/барр. до конца текущей недели, говорится в обзоре инвестбанка. "Глобальные рынки в понедельник сильно шли вверх после того, как компания Pfiser объявила о... читать дальше
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