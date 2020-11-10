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10 ноября 2020 года 17:45
Globaltrans может минимизировать инвестиции на расширение парка в 2021 г. и далее - Атон
Globaltrans (MOEX: GLTR), учитывая непростую ситуацию в секторе, может минимизировать свои инвестиции на расширение парка в 2021 году и далее, если потребуется, пишет "Атон" по итогам онлайн-конференции менеджмента группы с клиентами инвестиционной компании. Во внимание принимается то, что парк железнодорожного холдинга "относительно молодой". "Затраты на текущее обслуживание вагонов оцениваются в 7 млрд руб. в год, но возможен потенциал для снижения в зависимости от стоимости запчастей", - пишут аналитики. Ранее сообщалось, что руководство Globaltrans ожидает инвестиции по итогам 2020 г. на уровне 7,3 млрд руб., что примерно наполовину меньше, чем годом ранее (тогда размер вложений составлял 14 млрд руб.). "У нас общий CAPEX за I полугодие снизился на 53%, до 3,3 млрд руб. - в первую очередь за счет снижения затрат на покупку парка, это связано с ситуацией на рынке. (В частности - ИФ) затраты на maintenance CAPEX сократились на 16%, до 2,4 млрд руб. за счет работы по снижению обслуживания парка, в том числе покупки запчастей", - напоминал на прошлой неделе генеральный директор группы Валерий Шпаков. "CAPEX (во II полугодии 2020 г. - ИФ) мы видим около 4 млрд руб. Данная сумма не предполагает приобретение парка. На 2021 г. прогноз делать еще рано, но по сегодняшним ценам покупать новые вагоны не выгодно", - также отмечал он. "Низкие капитальные затраты поддержат свободный денежный поток", - отмечает в этой связи "Атон". Free cach flow (FCF) влияет на размер выплат акционерам. Текущая дивидендная политика холдинга предполагает распределение не менее 50% от FCF при соотношении чистого долга к скорректированной EBITDA за последние 12 месяцев меньше 1, не менее 30% - при коэффициенте от 1 до 2, при соотношении выше 2 дивиденды могут не выплачиваться. По итогам I полугодия 2020 г. левередж холдинга составил 0,75 за предыдущие 12 месяцев против 0,6 в конце 2019 г. Руководство Globaltrans подтвердило, что компания нацелена на сохранение высоких дивидендов в будущем, добавляют аналитики. Ранее Шпаков говорил об этом в интервью "Коммерсанту". "Дивиденды остаются приоритетом группы, мы нацелены на высокие выплаты. За I полугодие 2020 г. выплатили 8,3 млрд руб. Цель на II полугодие - около 5 млрд руб., мы видим все возможности для ее выполнения", - говорил он, подчеркивая, что "практика выплаты промежуточных дивидендов будет поддерживаться". Globaltrans специализируется на железнодорожных перевозках металлургических грузов, нефтепродуктов, строительных грузов и угля. В парке группы - более 70 тыс. единиц подвижного состава (в основном полувагоны и цистерны, а также танк-контейнеры). Основателям компании - Никите Мишину и Андрею Филатову - принадлежит по 11,5% акций, Константину Николаеву - 10,8%. У члена совета директоров Александра Елисеева - 5,1%, у директора по стратегии и нынешнего главы совета Сергея Мальцева - 4%. Free float - 56,9%.
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Компании упоминаемые в новости: Globaltrans Inv
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