Вероятно сохранение высокой волатильности на рынке нефти в ближайшей перспективе - "РУСС-ИНВЕСТ"

Разнонаправленные факторы могут привести к сохранению высокой волатильности на рынке нефти в ближайшей перспективе, сообщается в комментарии компании "РУСС-ИНВЕСТ".

Цены на нефть в понедельник демонстрировали опережающий рост на фоне сообщений об успешном прохождении третьей фазы испытаний немецко-американской вакцины и ее высокой эффективности, превышающей 90%. В то же время, отмечает президент-генеральный директор инвестиционной компании Александр Бычков, первая реакция рынков была скорее эмоциональной и может сравнительно быстро сойти на нет на фоне сохранения тревожной статистики в мире по уровню заражения коронавирусом.

"На прошлой неделе котировки марки Brent показали восстановительный рост, прибавив почти 5,3% против падения почти на 10% неделей ранее. На этой неделе рост ускорился до 9% и цены на нефть марки Brent превысили 43 доллара, обновив максимумы с конца октября. В то же время ожидания участников рынка помимо общерыночных факторов роста спроса на рисковые активы в мире поддерживают еще и прогнозы на продление сроков ограничения добычи нефти с 1 января 2021 года, - отмечает Бычков. - Большая ясность в этом вопросе может появиться после заседания технического комитета и министерского мониторингового комитета ОПЕК+, которые пройдут 16-17 ноября. Тревогу у рынка вызывает рост добычи нефти в Ливии, который, по некоторым оценкам, может достичь в ближайшее время 1 млн барр. в сутки. Разнонаправленные факторы могут привести к сохранению высокой волатильности на рынке нефти в ближайшей перспективе".