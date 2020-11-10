Стоимость нефти вряд ли превысит сентябрьский максимум $46,50, пока спрос не начнет восстанавливаться - Saxo Bank

Стоимость нефти вряд ли превысит сентябрьский максимум $46,50, пока спрос не начнет восстанавливаться, сообщается в комментарии аналитика Saxo Bank Оле Хансена.

Сообщение о прогрессе с разработкой вакцины Pfizer привлекло всеобщее внимание на фоне новостей об активном росте числа заболевших в Европе и США, и существенно подняло европейские акции, отмечает эксперт. Кроме того, индекс S&P 500 сильно опередил конкурента Nasdaq Composite, в котором доминируют акции высокотехнологичных компаний, ставшие в последнее время чем-то вроде «безопасной гавани».

Циклические товары, зависящие от экономического роста и спроса, резко подскочили: нефть подорожала на 10%, а медь продолжила ночной рост и атаковала октябрьский максимум.

"Хотя данная новость рано или поздно проложит дорогу к стабилизации рынка нефти, он вряд ли сможет превысить сентябрьский максимум 46,50 долл. США за баррель, пока спрос не начнет восстанавливаться. Кроме того, эта новость затруднит группе ОПЕК+ отсрочку планируемого на январь поднятия добычи. Хедж-фонды перед выборами в США сократили ставки на повышение нефти, а также ориентировались на рост заболеваемости COVID-19. Поэтому они оказались не подготовлены к новости о вакцине – отсюда сильная реакция за счет покрытия коротких позиций и свежей покупательной динамики", - указывает Хансен.