MSCI объявит итоги пересмотра индекса MSCI Russia в ночь на 11 ноября, ожидается включение Mail.ru и исключение ММК

Индексный провайдер MSCI объявит итоги очередного полугодового пересмотра индекса MSCI Russia в ночь на 11 ноября 2020 года по московскому времени, ожидается включение Mail.ru (MOEX: MAIL) и исключение ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" (MOEX: MAGN) (ММК), говорится в сообщении MSCI.

Все изменения вступят в силу 30 ноября после закрытия торгов.

"Главным событием пересмотра станет включение Mail.ru в индекс MSCI Russia. Вместе с подтверждением включения MSCI также объявит точные параметры для бумаг этой компании. Мы ожидаем, что количество акций (NoS) составит 230 млн при FIF (доля акций в свободном обращении, доступная иностранным инвесторам) на уровне 0,55", - говорится в обзоре главного стратега "ВТБ Капитала" по рынку акций Ильи Питерского. По его оценкам от 26 октября, пассивный приток в бумаги Mail.ru в результате их включения в индекс MSCI Russia составит порядка $309 млн.

Как отмечалось в обзоре аналитиков BCS GM Вячеслава Смольянинова, Юлии Голдиной и Василия Мордовцева от 12 октября, высоки риски исключения из индекса MSCI Russia ММК в рамках ноябрьского пересмотра.

"Если ММК будет исключен, то оттоки со стороны пассивных фондов, по нашим оценкам, достигнут $49 млн при среднедневном объеме торгов за три месяца на уровне $9 млн, что будет умеренно негативно для акций комбината", - считают эксперты BCS GM.

По оценкам Питерского, пассивный отток из бумаг ММК в случае их исключения из индекса MSCI Russia составит порядка $90 млн.

Индексы MSCI носят прикладной характер: многие инвестиционные фонды их "покупают", то есть вкладываются в акции, входящие в структуру индекса, пропорционально весу в нем, а также разрабатывают сложные структурные инструменты на основе индексов. Включение в индекс MSCI гарантирует акциям компаний более высокую ликвидность.