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10 ноября 2020 года 16:20
Евробонды ФосАгро с погашением в 2023 году наиболее привлекательны в настоящее время - Газпромбанк
Евробонды "ФосАгро" с погашением в 2023 году наиболее привлекательны в настоящее время, отмечается в аналитическом материале Газпромбанка. Как указывают аналитики инвестбанка, в настоящий момент "ФосАгро" имеет три выпуска еврооблигаций в обращении с погашением в 2021 г., 2023 г. и 2025 г., которые имеют доходности 1,44%, 2,15% и 2,31%. Это в целом соответствует уровню металлургических компаний имеющих рейтинги инвестиционного уровня. (НЛМК, ММК, Северсталь, Норникель). Сравнительно более привлекательным выглядит выпуск PHORRU 23, торгующийся со спредом к выпуску NLMKRU 23 в ~20 б.п. Также эксперты обращают внимание на финансовые результаты "ФосАгро" за 3К20 и 9M20. Выручка компании в 3К20 выросла на 10% г/г до 71 млрд руб. за счет увеличения продаж удобрений (+9,9% в 3К20) и динамики валютного курса. Выручка за 9М20 практически не изменилась и составила 195 млрд руб. EBITDA компании в 3К20 выросла на 27% г/г до 27,1 млрд руб., рентабельность по EBITDA – на 5 п.п. г/г до 38%. На взгляд специалистов банка, основной причиной улучшения показателей стал рост выручки и сокращение себестоимости реализованной продукции. "Чистый долг в 3К20 увеличился на 8% до 149,9 млрд руб., на что оказала влияние валютная переоценка, - отмечают эксперты Газпромбанка. - Валютная структура долга компании на 88% состоит из долларовых обязательств, 12% – из обязательств в евро, при этом за 9М20 65% выручки пришлось на экспортное направление, а 35% – на внутреннее. Увеличение чистого долга было компенсировано ростом EBITDA, так что чистая долговая нагрузка компании по итогам 3К20 не изменилась и составляет 1,95х. Компания сохраняет умеренную позицию по ликвидности: денежные средства (15,4 млрд руб.) покрывают краткосрочные обязательства (14,7 млрд руб.) на 105%, при этом в 4К20 и 2021 г. компании необходимо выплатить обязательств на сумму 45 млрд руб.". По мнению аналитиков инвестбанка, рост спроса на фосфорные удобрения со стороны рынков США, Западной Европы и Африки может компенсировать сезонное снижение со стороны рынков Южной Азии, в то время как экспортные поставки Китая, который сосредоточился на внутреннем рынке, остаются ограниченными. На рынке азотных удобрений менеджмент ожидает, что завершение сезона в Индии/Бразилии компенсируется ростом спроса со стороны рынков Европы, США и Центральной Америки.
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Компании упоминаемые в новости: ФосАгро
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