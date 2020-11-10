Газпромбанк поднял оценку акций ВТБ на 4%, подтвердив рейтинг "держать"

Газпромбанк (MOEX: GZPR) повысил прогнозную стоимость акций ВТБ (MOEX: VTBR) на 4% - до 0,048 рубля за штуку, сообщается в обзоре аналитика Газпромбанка Андрея Клапко.

Рекомендация (рейтинг) "держать" для этих бумаг осталась без изменения.

"Несмотря на низкую текущую оценку ВТБ и значительный потенциал роста, мы сохраняем рекомендацию "держать" для его акций. В условиях низкой ожидаемой дивидендной доходности за 2020 год, активного цикла резервирования и рисков, связанных со слабой капитальной позицией, мы пока не видим триггеров для опережающего рынок роста бумаги", - говорится в обзоре.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций ВТБ, основанный на оценках аналитиков 6 инвестиционных банков, составляет 0,04 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 0,03 рубля за штуку.