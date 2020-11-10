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10 ноября 2020 года 12:11

"ВТБ Капитал" поднял оценку акций Polymetal на 3%, подтвердив рекомендацию "покупать"

(добавлен 3-й абзац)

"ВТБ Капитал" повысил прогнозную стоимость акций Polymetal (MOEX: POLY) на 3% - до 38 фунтов стерлингов за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.

Рекомендация "покупать" для этих бумаг аналитиками была подтверждена.

"Мы обновили нашу модель оценки Polymetal с учетом более низких расходов компании в 2020 году, роста капвложений, завершенного на 80% строительства на Нежданинском месторождении и более высокой EBITDA АГМК-2. В результате мы повысили прогнозную цену акций золотодобытчика на 3% - до 38 фунтов стерлингов за штуку", - пишут эксперты.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций Polymetal, основанный на оценках аналитиков 13 инвестиционных банков, составляет 23,59 фунта стерлингов за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 16,59 фунта стерлингов за штуку.

Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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Компании упоминаемые в новости:    Polymetal Int


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