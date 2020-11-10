Промсвязьбанк сохраняет нейтральный взгляд на акции ФосАгро с рекомендацией "держать"

Аналитики Промсвязьбанка сохраняют нейтральный взгляд на акции "ФосАгро" с рекомендацией "держать", но меняют целевой уровень на 2850 руб./акцию, сообщается в обзоре банка.

Специалисты банка отмечают, что на фоне хороших результатов финансовой отчетности по МСФО за 3К20 Совет директоров "ФосАгро" рекомендовал выплату дивидендов в размере 123 руб. на акцию из нераспределенной прибыли за 3 квартал. Общий объем дивидендов за 3 квартал составит около 16 млрд руб. Таким образом, констатируют эксперты, дивидендная доходность составит 4,2%.

"Рост цен на MAP/DAP в 4 квартале должен поддержать финансовые результаты компании, однако наш базовый прогноз не предполагает дальнейшего возвращения курса доллара в район выше 80 рублей в 4 квартале 2020 года, что сдержит выход котировок акций сильно выше 3000 рублей за акцию. Мы сохраняем нейтральный взгляд на бумаги "ФосАгро" с рекомендацией "держать", но меняем наш целевой уровень на 2850 руб./акцию", - указывают аналитики Промсвязьбанка.