"Ренессанс Капитал" поднял оценку GDR Ros Agro на 13%, подтвердив рекомендацию "покупать"

Инвестиционная компания "Ренессанс Капитал" повысила прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) Ros Agro (MOEX: AGRO) с $12,7 до $14,4 за штуку, сообщается в обзоре инвесткомпании.

Как пишут аналитики, они повысили свои прогнозы финансовых показателей компании на 2020 год (и последующие периоды), а также сместили горизонт прогнозирования на конец 2021 года.

Рекомендация "покупать" для бумаг экспертами была подтверждена.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR Ros Agro, основанный на оценках аналитиков 7 инвестиционных банков, составляет $13,36 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $9,8 за штуку.