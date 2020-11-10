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10 ноября 2020 года 11:48

Ралли на российском рынке акций в течение этой недели продолжится - Альфа-банк

Ралли на российском рынке акций на этой неделе продолжится, так как инвесторы возвращаются к рискованным активам с EM после того, как в минувшие выходные стало известно о победе Джо Байдена, с одной стороны, и республиканцев в Сенате - с другой, говорится в обзоре Альфа-банка.

"Сложившийся расклад политических сил, вероятно, создаст систему сдержек и противовесов некоторым обещанным Байденом реформам (речь, в том числе, идет о повышении налогов и $2 трлн на исследования в области экологически чистых технологий), - отмечают аналитики инвестбанка. - Макроэкономическая статистика, сильные финансовые отчетности компаний и привлекательные оценки стоимости помещают китайские компании в крайне привлекательное положение с точки зрения соотношения риска и доходности, что может так или иначе позитивно повлиять на российских сырьевых экспортеров в горно-металлургическом, нефтегазовом и сельскохозяйственном секторах".

Эксперты Альфа-банка ожидают, что рост акций ТМТ-сектора сохранится, позитивные настроения на рынке окажут поддержку бумагам Сбербанка; не исключают аналитики и возобновления интереса к бумагам VTBR после заявлений представителей банка о выкупе привилегированных акций банка.

"Мы по-прежнему с оптимизмом смотрим на акции продуктовых ритейлеров (MGNT, FIVE) на фоне сильных операционных результатов 4К20 и далее, а также повышения дивидендных выплат. В момент написания этого обзора глобальные рынки сильно растут на фоне новостей о прорыве в разработке вакцины компании Pfizer. Волна оптимизма вызвала рост акций российских компаний - в его лидерах оказались акции AFLT RX и бумаги нефтегазовых компаний", - отмечается в обзоре.

Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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