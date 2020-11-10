Идея дня: акции авиакомпаний и гостиничных сетей теперь подходят и для краткосрочных инвестиций - "ВТБ Мои Инвестиции"

Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" считают, что акции авиакомпаний и гостиничных сетей теперь подходят и для краткосрочных инвестиций, сообщается в комментарии инвестбанка.

Эффективность вакцин означает значительно более высокую вероятность ускорения нормализации ситуации для мировых и финансовых рынков. Инвестиционные портфели должны оставаться диверсифицированными по секторам, считают специалисты: потребительский, банки, здравоохранение, нефтегазовый и электроэнергетика.

"Если раньше мы рекомендовали делать ставку на восстановление туризма через покупку акций авиакомпаний и гостиничных сетей только для долгосрочных инвесторов, то теперь считаем, что инвестиции в эти сектора подходят для инвесторов и с более коротким временным горизонтом", - пишут эксперты "ВТБ Мои Инвестиции".

Инвесторы, по мнению аналитиков, не должны полностью отказываться и от технологических акций. "В то же время вес акций IT-гигантов следует уменьшить, поскольку прогнозы их роста снизятся в сценарии нормализации, а наличие привлекательных альтернатив в других секторах и повышение доходности облигаций приведут к пересмотру отношения инвесторов", - указывают специалисты "ВТБ Мои Инвестиции".