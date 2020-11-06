Рубль на следующей неделе может ослабнуть до 78-79 руб./$1 - Sberbank CIB

Аналитики Sberbank CIB считают, что на следующей неделе рубль может ослабнуть до 78-79 руб./$1. По мере снижения неопределенности рубль продолжит укрепляться до 70 руб./$1 к концу года, отмечается в комментарии банка.

"Рубль после прошедших выборов в США восстановился на этой неделе до 77 за доллар на фоне глобального спроса на риск и отсутствия усиления геополитической напряженности. Однако результаты выборов до сих пор окончательно не ясны, и связанная с этим неопределённость может продлиться всю следующую неделю. При этом ситуация с коронавирусом продолжает ухудшаться в США и Европе. В этих условиях рубль может на следующей неделе ослабнуть до 78-79 за доллар. Однако в дальнейшем по мере снижения неопределенности рубль продолжит укрепляться до 70 за доллар к концу года", - полагают эксперты Sberbank CIB.