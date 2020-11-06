Влияние итогов выборов в США на долговые рынки будет умеренным – "Атон-менеджмент"

Влияние итогов выборов в США на долговые рынки будет умеренным, считает старший управляющий активами УК "Атон-менеджмент" Константин Глазов.

"Программы кандидатов по увеличению дефицита бюджета схожи, - полагает эксперт. - Победа республиканцев сохранит статус кво, победа демократов принесет краткосрочный рост доходностей длинных US Treasuries и расширит корпоративные спреды (из-за вероятного повышения корпоративных налогов и минимальной зарплаты). Единственное, что действительно очень зависит от того, кто станет следующим президентом США, - это отраслевые спреды".

По мнению Глазова, все ожидания сглаживаются несколькими факторами. Программа демократов хоть и предполагает существенно больше государственных расходов, чем у республиканцев, но эти расходы компенсируются повышением налогов. Одно дело – предвыборная программа, а другое – ее реализация после выборов. Для этого достаточно вспомнить Трампа в 2016 году. Снижение корпоративных налогов и его масштаб появились в повестке уже после того, как он занял президентское кресло.

На взгляд эксперта, с точки зрения государственного долга тоже все неоднозначно: увеличение дефицита бюджета больше зависит не то того, кто занимает Белый дом, а от того, кто контролирует палаты парламента. Если и президент, и его партия контролируют Сенат, то все программы по увеличению госрасходов проходят гораздо легче.

"Влияние исхода выборов на рынки нивелируется Федрезервом, - отмечает Глазов. - У ФРС достаточно ресурсов, чтобы профинансировать большое увеличение дефицита бюджета за счет программы выкупа активов. В 2008 году баланс ФРС равнялся почти $1 трлн. В середине 2009-го он увеличился до $2 трлн и в последующие пять лет дорос до $4,5 трлн. Никаких невероятных всплесков инфляции в это время не произошло, как и сильного послабления доллара. Сейчас у баланса ФРС схожая динамика: за последние месяцы он вырос с $4 трлн до $7 трлн. На мой взгляд, есть еще место принять $3-4 трлн в среднесрочной перспективе".

Когда обсуждается увеличение пакета стимулирующих мер в $4,5 трлн в программе Байдена, нужно понимать, что она рассчитана на 10 лет, указывает специалист УК. По его мнению, первоначальные государственные траты будут не такими большими. На балансе Казначейства США сейчас находится чуть больше $1 трлн. Они уже лежат наготове, чтобы финансировать пакет стимулов.

"Ставки будут низкими очень долго, - прогнозирует эксперт УК "Атон-Менеджмент". - ФРС дала понять, что будет думать о повышении ставок только если долгосрочная инфляция окажется выше целевого уровня в 2% и если рынок труда достигнет полной занятости (безработица на уровне 4% и ниже). За последние 70 лет эти условия соблюдались только три раза. Доходности US Treasuries и других бенчмарков останутся низкими тоже продолжительное время. Это наша новая реальность, с которой нужно свыкнуться".