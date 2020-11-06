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06 ноября 2020 года 18:55
Влияние итогов выборов в США на долговые рынки будет умеренным – "Атон-менеджмент"
Влияние итогов выборов в США на долговые рынки будет умеренным, считает старший управляющий активами УК "Атон-менеджмент" Константин Глазов. "Программы кандидатов по увеличению дефицита бюджета схожи, - полагает эксперт. - Победа республиканцев сохранит статус кво, победа демократов принесет краткосрочный рост доходностей длинных US Treasuries и расширит корпоративные спреды (из-за вероятного повышения корпоративных налогов и минимальной зарплаты). Единственное, что действительно очень зависит от того, кто станет следующим президентом США, - это отраслевые спреды". По мнению Глазова, все ожидания сглаживаются несколькими факторами. Программа демократов хоть и предполагает существенно больше государственных расходов, чем у республиканцев, но эти расходы компенсируются повышением налогов. Одно дело – предвыборная программа, а другое – ее реализация после выборов. Для этого достаточно вспомнить Трампа в 2016 году. Снижение корпоративных налогов и его масштаб появились в повестке уже после того, как он занял президентское кресло. На взгляд эксперта, с точки зрения государственного долга тоже все неоднозначно: увеличение дефицита бюджета больше зависит не то того, кто занимает Белый дом, а от того, кто контролирует палаты парламента. Если и президент, и его партия контролируют Сенат, то все программы по увеличению госрасходов проходят гораздо легче. "Влияние исхода выборов на рынки нивелируется Федрезервом, - отмечает Глазов. - У ФРС достаточно ресурсов, чтобы профинансировать большое увеличение дефицита бюджета за счет программы выкупа активов. В 2008 году баланс ФРС равнялся почти $1 трлн. В середине 2009-го он увеличился до $2 трлн и в последующие пять лет дорос до $4,5 трлн. Никаких невероятных всплесков инфляции в это время не произошло, как и сильного послабления доллара. Сейчас у баланса ФРС схожая динамика: за последние месяцы он вырос с $4 трлн до $7 трлн. На мой взгляд, есть еще место принять $3-4 трлн в среднесрочной перспективе". Когда обсуждается увеличение пакета стимулирующих мер в $4,5 трлн в программе Байдена, нужно понимать, что она рассчитана на 10 лет, указывает специалист УК. По его мнению, первоначальные государственные траты будут не такими большими. На балансе Казначейства США сейчас находится чуть больше $1 трлн. Они уже лежат наготове, чтобы финансировать пакет стимулов. "Ставки будут низкими очень долго, - прогнозирует эксперт УК "Атон-Менеджмент". - ФРС дала понять, что будет думать о повышении ставок только если долгосрочная инфляция окажется выше целевого уровня в 2% и если рынок труда достигнет полной занятости (безработица на уровне 4% и ниже). За последние 70 лет эти условия соблюдались только три раза. Доходности US Treasuries и других бенчмарков останутся низкими тоже продолжительное время. Это наша новая реальность, с которой нужно свыкнуться".
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06 ноября 2020 года 19:14
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.06 ноября 2020 года 18:40
Китайские акции в настоящее время являются обязательной частью инвестиционного портфеля – "Атон-менеджмент"
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.06 ноября 2020 года 18:15
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.06 ноября 2020 года 18:00
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.06 ноября 2020 года 17:33
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.06 ноября 2020 года 16:46
Ослабления доллара США в ближайшие несколько месяцев будет недостаточно, чтобы обеспечить продолжительное ралли на рынке золота, сообщается в комментарии Julius Baer. "Склонность к риску вернулась на финансовые рынки, тем не менее, золото показало рост благодаря ослаблению доллара США. Несмотря... читать дальше
.06 ноября 2020 года 16:07
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.06 ноября 2020 года 12:59
"ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Bristol Myers с целевым уровнем $79,94/акция, что подразумевает потенциал роста в размере 25,4% от текущих уровней, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Зарины Саидовой. "Акции Bristol Myers находятся в числе наших рекомендаций... читать дальше
.06 ноября 2020 года 12:15
Разделение власти в США, когда в сенате нет большинства у одной из партий, положительно скажется на отдельных рисковых активах, в частности, на IT-компаниях США и Китая, а также российских активах, считает главный инвестиционный стратег ITI Capital Искандер Луцко. Как говорится в обзоре... читать дальше
.06 ноября 2020 года 10:46
Участники рынка закладывают в цены скорую и безоговорочную победу Джо Байдена, "дисконтируя" политическую нестабильность, отмечается в комментарии ITI Capital. Байден уже получил более 72 млн голосов избирателей, что является историческим максимумом, хотя еще осталось подсчитать несколько... читать дальше
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