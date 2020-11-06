Goldman рекомендует покупать акции HSBC, NatWest и StanChart, продавать - Lloyds

Аналитики Goldman Sachs рекомендуют покупать акции британских банков HSBC, NatWest и Standard Chartered Plc (StanChart), но продавать бумаги Lloyds Banking Group.

"Мы предпочитаем британские имена с международным присутствием, - говорится в сообщении американского банка. - Мы присвоили рейтинг "покупать" StanChart и HSBC, которые, по нашему мнению, извлекают выгоду из более диверсифицированных бизнес-моделей и сравнительно более благоприятного экономического цикла в Азии".

"Мы сохраняем рейтинг "продавать" для Lloyds, который, как мы считаем, наиболее уязвим", - отмечают эксперты.

Они обращают внимание на коэффициенты достаточности капитала первого уровня (CET1) британских банков, которые увеличились в третьем квартале. Это означает, что банки "находятся в лучшем положении для возобновления выплат акционерам", если это будет разрешено регулирующими органами, говорится в сообщении Goldman.

Котировки акций HSBC в ходе торгов в пятницу растут на 0,7%, NatWest - на 1,7%, Standard Chartered - на 1,1%, Lloyds - на 0,2%.