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06 ноября 2020 года 17:15
"ВТБ Капитал" поднял оценку GDR ФосАгро на 2%, подтвердив рекомендацию "покупать"
"ВТБ Капитал" повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "ФосАгро" (MOEX: PHOR) с $13,2 до $13,5 за штуку в ожидании сильных результатов компании за третий квартал 2020 года, сообщается в обзоре инвестбанка. Рекомендация "покупать" для этих бумаг аналитиками была подтверждена. По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR "ФосАгро", основанный на оценках аналитиков 8 инвестиционных банков, составляет $14,76 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать". Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $11,98 за штуку.
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Компании упоминаемые в новости: ФосАгро
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