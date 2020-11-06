"ВТБ Капитал" поднял оценку GDR ФосАгро на 2%, подтвердив рекомендацию "покупать"

"ВТБ Капитал" повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "ФосАгро" (MOEX: PHOR) с $13,2 до $13,5 за штуку в ожидании сильных результатов компании за третий квартал 2020 года, сообщается в обзоре инвестбанка.

Рекомендация "покупать" для этих бумаг аналитиками была подтверждена.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR "ФосАгро", основанный на оценках аналитиков 8 инвестиционных банков, составляет $14,76 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $11,98 за штуку.