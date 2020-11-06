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06 ноября 2020 года 16:46
Ослабление доллара не сможет обеспечить продолжительное ралли золота - Julius Baer
Ослабления доллара США в ближайшие несколько месяцев будет недостаточно, чтобы обеспечить продолжительное ралли на рынке золота, сообщается в комментарии Julius Baer. "Склонность к риску вернулась на финансовые рынки, тем не менее, золото показало рост благодаря ослаблению доллара США. Несмотря на то, что доллар должен еще немного сдать позиции, этого не должно оказаться достаточно, чтобы вызвать более продолжительное ралли на рынке золота, поскольку мы прогнозируем рост доходности облигаций и угасание спроса на защитные активы. Мы сохраняем нейтральную позицию по золоту и по-прежнему рассматриваем оспариваемый исход выборов в США как самый большой краткосрочный риск роста", - пишет руководитель направления перспективных исследований Next Generation Julius Baer Карстен Менке.
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06 ноября 2020 года 19:14
Рубль в краткосрочной перспективе будет торговаться в диапазоне 77,5-78,5 руб./$1 - "Универ Капитал"
Рубль в краткосрочной перспективе останется в диапазоне 77,5-78,5 руб./$1 и и на уровне 91,5-92,5 в паре с европейской валютой, отмечается в комментарии исполнительного директора департамента рынка капиталов "Универ Капитала" Артема Тузова. "Отечественная валюта дешевеет к доллару и евро на... читать дальше
.06 ноября 2020 года 18:55
Влияние итогов выборов в США на долговые рынки будет умеренным, считает старший управляющий активами УК "Атон-менеджмент" Константин Глазов. "Программы кандидатов по увеличению дефицита бюджета схожи, - полагает эксперт. - Победа республиканцев сохранит статус кво, победа демократов принесет... читать дальше
.06 ноября 2020 года 18:40
Китайские акции в настоящее время являются обязательной частью инвестиционного портфеля – "Атон-менеджмент"
Китайские акции в настоящее время являются обязательной частью инвестиционного портфеля, говорится в аналитическом материале директора инвестиционного департамента УК "Атон-менеджмент" Евгения Малыхина. "Один из ключевых вопросов для тех, кто торгует на финансовых рынках, - что будет с долларом... читать дальше
.06 ноября 2020 года 18:15
Аналитики Goldman Sachs рекомендуют покупать акции британских банков HSBC, NatWest и Standard Chartered Plc (StanChart), но продавать бумаги Lloyds Banking Group. "Мы предпочитаем британские имена с международным присутствием, - говорится в сообщении американского банка. - Мы присвоили рейтинг... читать дальше
.06 ноября 2020 года 18:00
Ожидания усиления денежно-кредитного стимулирования ФРС США умеренно негативны для доллара - Julius Baer
Ожидания усиления денежно-кредитного стимулирования ФРС США умеренно негативны для доллара, 3-месячный прогноз для пары EUR/USD - район 1,20, говорится в комментарии Julius Baer. Итоги ноябрьского заседания Федерального комитета по открытым рынкам ФРС США соответствуют ожиданиям, отмечает... читать дальше
.06 ноября 2020 года 17:33
Оспаривание итогов голосования и разбирательства по подсчету голосов в США могут вызвать новую волну негатива – "Атон"
Оспаривание итогов голосования и разбирательства по подсчету голосов в США могут вызвать новую волну негатива, отмечается в комментарии ведущего стратега "Атона" Алексея Каминского. "Подведение итогов выборов президента США в самом разгаре. Пока еще нельзя с уверенностью сказать, кто из двух... читать дальше
.06 ноября 2020 года 16:07
Индекс S&P500 в ходе предстоящей сессии в пятницу будет склонен к снижению и протестирует уровень 3430 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс". "Технически S&P500 демонстрирует уверенный импульс и в среднесрочной перспективе пока склонен к росту. Тем не менее, наиболее вероятно, что... читать дальше
.06 ноября 2020 года 12:59
"ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Bristol Myers с целевым уровнем $79,94/акция, что подразумевает потенциал роста в размере 25,4% от текущих уровней, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Зарины Саидовой. "Акции Bristol Myers находятся в числе наших рекомендаций... читать дальше
.06 ноября 2020 года 12:15
Разделение власти в США, когда в сенате нет большинства у одной из партий, положительно скажется на отдельных рисковых активах, в частности, на IT-компаниях США и Китая, а также российских активах, считает главный инвестиционный стратег ITI Capital Искандер Луцко. Как говорится в обзоре... читать дальше
.06 ноября 2020 года 10:46
Участники рынка закладывают в цены скорую и безоговорочную победу Джо Байдена, "дисконтируя" политическую нестабильность, отмечается в комментарии ITI Capital. Байден уже получил более 72 млн голосов избирателей, что является историческим максимумом, хотя еще осталось подсчитать несколько... читать дальше
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