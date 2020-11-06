Ослабление доллара не сможет обеспечить продолжительное ралли золота - Julius Baer

Ослабления доллара США в ближайшие несколько месяцев будет недостаточно, чтобы обеспечить продолжительное ралли на рынке золота, сообщается в комментарии Julius Baer.

"Склонность к риску вернулась на финансовые рынки, тем не менее, золото показало рост благодаря ослаблению доллара США. Несмотря на то, что доллар должен еще немного сдать позиции, этого не должно оказаться достаточно, чтобы вызвать более продолжительное ралли на рынке золота, поскольку мы прогнозируем рост доходности облигаций и угасание спроса на защитные активы. Мы сохраняем нейтральную позицию по золоту и по-прежнему рассматриваем оспариваемый исход выборов в США как самый большой краткосрочный риск роста", - пишет руководитель направления перспективных исследований Next Generation Julius Baer Карстен Менке.