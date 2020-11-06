Ожидания усиления денежно-кредитного стимулирования ФРС США умеренно негативны для доллара - Julius Baer

Ожидания усиления денежно-кредитного стимулирования ФРС США умеренно негативны для доллара, 3-месячный прогноз для пары EUR/USD - район 1,20, говорится в комментарии Julius Baer.

Итоги ноябрьского заседания Федерального комитета по открытым рынкам ФРС США соответствуют ожиданиям, отмечает главный экономист Julius Baer Дэвид Коль. "И целевой диапазон федеральных фондов, и процентная ставка по избыточным резервам остались неизменными. Политика покупки активов остается дискреционной, в основном направленной на снижение волатильности рынка и противодействие рыночным стрессам. Одобрение специальной программы покупки активов для стимулирования экономики возможно на декабрьском заседании Федерального комитета по открытым рынкам, но определенности в отношении этого вопроса нет, и решение сильно зависит от экономических потребностей", - указывает Коль.

Джером Пауэлл указал также на небольшие изменения в Резюме экономических прогнозов на следующем заседании. Коль подчеркивает, что Пауэлл, похоже, не требовал дополнительных усилий от налогово-бюджетной политики даже несмотря на то, что он отметил недавние события, касающиеся сдерживания темпов роста в США и важности бюджетных стимулов.

"Ожидания того, что ФРС США может усилить денежно-кредитное стимулирование в условиях отставания фискальной политики, умеренно негативны для доллара США, и во время заседания курс пары EUR/USD поднялся выше 1,18. Мы ожидаем, что курс пары EUR/USD будет расти, и придерживаемся нашего 3-месячного прогноза на уровне 1,20", - пишет специалист Julius Baer.