Перспективы рубля на укрепление до конца года в целом сохраняются - "Открытие Брокер"

Аналитики "Открытие Брокер" считают, что в целом перспективы рубля на укрепление до конца года сохраняются. Главным событием как для рубля, так и других валют развивающихся стран должно стать возвращение американской политической системы к рассмотрению экономического пакета, говорится в комментарии компании.

"Более того, если победит Джо Байден, и большинстве демократов в Палате представителей можно рассчитывать на более объёмные стимулы. Это будет означать, что ФРС, скорее всего, расширит количественную программу, которая спровоцирует дальнейшее ослабление американской валюты. Во всяком случае, ничего удивительного в значениях индекса доллара ниже 80,0 пунктов нет. В паре с евро доллар уже слабел до $1,6038 в 2008 году. Однако и евро обладает потенциалом слабости на фоне денежной политики ЕЦБ, - отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков. - Если в текущем году потенциал укрепления рубля ограничивается 5-7%, то в 2021 году, когда начнётся массовая вакцинация в мире, "россиянин" может вполне вернуться к значениям 70-72 руб./$1".