Закрытие индекса Мосбиржи в пятницу пройдет, скорее всего, в диапазоне 2780-2925 пунктов - "Фридом Финанс"

Аналитики "Фридом Финанс" полагают, что закрытие индекса Мосбиржи в пятницу пройдет, скорее всего, в диапазоне 2780-2925 пунктов, говорится в комментарии компании.

"Сохраняющаяся на фондовых площадках мира эластичность спроса позволяет рассчитывать на продолжение роста российского рынка в ходе текущей сессии. После возможной технической паузы в начале следующей недели восходящий тренд способен возобновиться, хотя для реализации этого прогноза существует немало рисков. В условиях политической неопределенности в США меры стимулирования экономики, принятые в ведущих странах мира, продолжат влиять на инвесторов, а меры регулирования и подавления спроса пока не получили итогового импульса для значимой активизации. Ориентир по закрытию для индекса Мосбиржи в пятницу - диапазон 2780-2925 пунктов", - аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке указывает Александр Осин.