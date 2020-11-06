Доллар отыгрывает потери четверга на большинстве валютных площадок EM - "Велес Капитал"

Доллар отыгрывает потери четверга на большинстве валютных площадок EM, сообщается в комментарии "Велес Капитала".

"Днем в пятницу на валютных площадках наблюдаются смешанные настроения, - комментирует аналитик инвесткомпании Юрий Кравченко. - С одной стороны, доллар, хоть уже и не так сильно, как накануне, но продолжал терять позиции к корзине основных мировых валют. В частности, курс евро против доллара поднимался к двухнедельному максимуму, несмотря на дальнейшее ухудшение эпидемиологической обстановки в европейском регионе (так, например, количество новых случаев заражения за день в Италии и Франции достигло нового максимума с начала пандемии)".

Одновременно на большинстве валютных площадок EM доллар отыгрывал вчерашние потери. В минусе к американской валюте днем в пятницу торговались российский рубль, южноафриканский рэнд, индийская рупия, мексиканское песо. Турецкая лира продолжала обновлять все новые исторические минимумы, опускаясь до отметки в 8,55 по доллару.

По мнению Кравченко, ближе к вечеру на настроения инвесторов в том числе будут влиять данные по рынку труда в США, однако в целом аналитик не исключает, что до объявления окончательных итогов по подсчету голосов на американских выборах на валютных площадках развивающихся рынков игроки займут осторожную позицию.