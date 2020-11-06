Потенциал снижения доходности среднесрочных и долгосрочных ОФЗ сохраняется - "ВТБ Капитал"

Потенциал снижения доходности среднесрочных и долгосрочных ОФЗ сохраняется, считают аналитики "ВТБ Капитала". Доказательством, по их мнению, служит тот факт, что даже после ралли четверга доходности среднесрочных и длинных ОФЗ остаются примерно на 50 бп выше минимальных значений текущего года, зарегистрированных в мае.

По мнению экспертов инвестбанка, в котировках ОФЗ пока не полностью заложена опережающая динамика рубля в последние несколько дней. В отличие от рубля, который с заметным отрывом лидировал среди валют развивающихся стран, ОФЗ показали не лучший результат среди сопоставимых бумаг: если 10-летние облигации Колумбии и Венгрии снизились в доходности на столько же, как и 10 -летние ОФЗ, то снижение доходностей 10-летних бенчмарков ЮАР и Румынии оказалось на 10 бп более значительным по сравнению с ОФЗ.

"Мы полагаем, что до конца года спрос на ОФЗ со стороны нерезидентов останется высоким в условиях постепенного сжатия премии за геополитический риск в рубле и российских активах. Ожидаемое предложение ОФЗ с фиксированным купоном, на наш взгляд, не несет в себе риска для ралли: для реализации годового плана заимствований до конца 2020 г. Минфину необходимо размещать облигаций всего на 10 млрд руб. в неделю, что позволяет предлагать ОФЗ-ПД с минимальными премиями по доходности". - прогнозируют аналитики "ВТБ Капитала".

Как сообщается в комментарии, на открытии торгов в четверг доходности ОФЗ снизились на 5–7 бп при небольших объемах на фоне восстановления рубля, а также ралли, произошедшего в среду на глобальных рынках акций. С началом торгового дня в Лондоне спрос со стороны нерезидентов еще больше подстегнул рост котировок. По итогам сессии доходности ОФЗ опустились на 25–30 бп, вернувшись к минимальным значениям середины октября.

Самый длинный из выпусков с фиксированным купоном, 19-летний ОФЗ-26230 (YTM 6,32%), снизился в доходности на 30 бп, 10-летний ОФЗ-26228 (YTM 5,91%) – на 32 бп, а 5-летний ОФЗ-26234 (YTM 5,17%) – на 26 бп. Короткие облигации закрылись снижением доходностей на 5–15 бп. Оборот торгов в секции ОФЗ на Мосбирже подскочил до 48 млрд руб., в 2,2 раза превысив среднедневной показатель за последний месяц. При этом 40% всего оборота пришлось на ОФЗ-26228 и ОФЗ-26230, констатируют эксперты "ВТБ Капитала".