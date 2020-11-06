Главным фактором, влияющим на курс рубля, остается нефть - УБРиР

Главным фактором, влияющим на курс российской валюты, остается нефть, говорится в комментарии Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР).

Результаты выборов президента США не должны оказать существенного влияния на российский рынок, считает операционный директор казначейства УБРиР Владимир Зотов. "Главным фактором, влияющим на курс российской валюты, остается нефть. И если стоимость барреля нефти марки Brent остановится на психологической отметке в $40, курс рубля на следующей неделе останется в диапазоне 76-77,5 руб./$1, 91-92 руб./EUR1", - указывает он.