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06 ноября 2020 года 12:15
Больше всего от возможного разделения власти в США выиграет рубль - ITI Capital
Разделение власти в США, когда в сенате нет большинства у одной из партий, положительно скажется на отдельных рисковых активах, в частности, на IT-компаниях США и Китая, а также российских активах, считает главный инвестиционный стратег ITI Capital Искандер Луцко. Как говорится в обзоре инвесткомпании, больше всего от разделения власти в США выиграет рубль, так как это ограничивает политические возможности демократов. "Если подсчет из-за разбирательств затянется на пару недель, то на рынке начнутся массовые распродажи на фоне рекордного роста уровня заболеваемости коронавирусом в США (выше 100 тыс. человек в сутки) и карантина в Европе, - полагает Луцко. - Но мы считаем, что задержка с подсчетом голосов маловероятна. В то же время у демократов есть шансы на то, что в сенате у них будет большинство. Это даже произойдет при разделении сената на 50/50, если Байден одержит победу, а и его партнёр по гонке, сенатор Камала Харрис, станет вице-президентом и президентом сената, взяв на себя функции политического арбитра. Сейчас состав разделен поровну, 48/48, и для большинства нужно, чтобы партия получила 51 место". При разделенном правительстве американцы вероятно не скоро одобрят новый пакет мер помощи экономике или одобрение будет не в полном объеме, полагает аналитик инвесткомпании. В этих условиях лишь итоги третьей фазы испытаний вакцин от Moderna и Pfizer, ожидающиеся в конце ноября, смогут оказать рынку серьезную поддержку. Рынок отреагировал на голосование высоким спросом на перекупленные IT-компании и бегством из доллара в валюты азиатских стран и Латинской Америки. Большинство компаний FAANG в среду росло на 6-8%, дорожали также бумаги IT-компаний в Европе и Юго-Восточной Азии. В то же время доходность КО США снижалась. Все это, по мнению эксперта ITI Capital, говорит о том, что инвесторы опасаются затягивания подсчета голосов, что уже сейчас очевидно, и из-за разделенного сената пакет помощи экономике будет меньше, чем предполагалось изначально, однако при таком сценарии демократы не смогут продавить повышение налогов на прибыль организаций. Также Луцко обращает внимание на то, что с начала ноября наблюдался спроса на IT-компании, в частности Amazon, который вырос на 8%, значительно повысились РТС (+7%) и нефтегазовый сектор (+6%). На этом фоне привлекательным объектом для покупки выглядят акции Газпрома, Лукойла, Сургутнефтегаза, Роснефти и Сбербанка, учитывая хорошую цену и снижение санкционных рисков, считает эксперт. "Российский рынок с начала выборов вышел в лидеры роста, опережая S&P 500 на 4% и вдвое - рынок развивающихся стран. Рубль стал первым по темпам роста среди валют G-20, укрепившись на 3% к доллару. Также восстанавливаются валюты азиатских стран и Латинской Америки, долларовый индекс опустился на 2% с начала выборов на фоне перспектив образования разделенного правительства в США. Китайский рынок прибавляет немногим более 2% за счет IT-сектора", - отмечает Луцко. "Наша цель по рублю - 75 руб/$1, - подчеркивает эксперт ITI Capital. - Текущая ситуация благоприятна для рубля и российских активов, так как у Байдена даже в случае победы будут связаны руки в сенате".
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Компании упоминаемые в новости: Газпром, ЛУКОЙЛ НК, Роснефть НК, Сбербанк России, НК Сургутнефтегаз
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