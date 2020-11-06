Рубль в 4К20 останется в диапазоне 76-81 руб./$1 и 90-94 руб./EUR1 - Совкомбанк

Рубль в четвертом квартале текущего года останется в диапазоне 76-81 руб./$1 и 90-94 руб./EUR1, говорится в комментарии Совкомбанка.

"Ожидаем, что рубль в четвертом квартале текущего года останется в диапазоне 76-81 руб./$1 и 90-94 руб./EUR1. Сдерживающими факторами для рубля останутся вторая волна COVID-19, слабость мировой экономики и частичное закрытие европейских экономик (основных потребителей российского нефти и газа)", - указывает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Также специалист банка в первом-втором кварталах 2021 года ожидает укрепления курса рубля до 73-76 руб./$1 и 86-89 руб./EUR1 благодаря уходу геополитической премии из цен российских активов, сезонно крепкому текущему счету, ослаблению условий сделки ОПЕК+, вероятному появлению эффективной массовой вакцины от COVID-19 в мире, наращиванию монетарных и фискальных стимулов со стороны США и Европы и улучшению отношения инвесторов к активам развивающихся рынков по мере восстановления мировой экономики.