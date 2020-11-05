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Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  Газпромбанк поднял рейтинг акций Яндекса до "покупать" и оценку на 21%
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05 ноября 2020 года 18:50

Газпромбанк поднял рейтинг акций Яндекса до "покупать" и оценку на 21%

Газпромбанк (MOEX: GZPR) повысил прогнозную стоимость акций "Яндекса" (MOEX: YNDX) с $58 до $70,2 за штуку, сообщается в обзоре аналитиков банка Анны Куприяновой и Дениса Степанова.

Кроме того, для этих бумаг была повышена рекомендация (рейтинг) с "держать" до "покупать".

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Яндекса", основанный на оценках аналитиков 13 инвестиционных банков, составляет $66,08 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $61,24 за штуку.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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