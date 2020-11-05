Рубль вошел в фазу динамичного укрепления против основных валют - "Фридом Финанс"

Рубль вошел в фазу динамичного укрепления против основных валют, отмечается в комментарии аналитика "Фридом Финанс" Валения Емельянова.

"Доллар в четврег теряет до 2 рублей, или более 2,5%. Евро до 1,4 рубля, или порядка 1,5%. До конца текущей сессии иностранные валюты еще могут отыграть часть потерь. Ожидаем закрытие торгов вблизи 77,5 по доллару и 91,7 по евро. До конца недели цель по доллару - 76,5 рублей, по евро - 90,5", - указывает эксперт инвесткомпании.

Нефть закрепляется на достигнутых накануне высотах. Brent держится выше планки $41, доходя в моменте до $41,3 за баррель. С начала этой недели сырье отыграло в сумме около 12%, констатирует Емельянов. Данные по рынку труда в Америке, которые сегодня оказались хуже прогнозов, несколько притормозили растущий тренд, однако рост до $42 и выше остается весьма вероятным, считает аналитик.