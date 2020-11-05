.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Спрос на акции EM может компенсировать возможный пессимизм относительно РФ из-за отрыва Байдена в президентской гонке - BCS GM
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
05 ноября 2020 года 18:00
Спрос на акции EM может компенсировать возможный пессимизм относительно РФ из-за отрыва Байдена в президентской гонке - BCS GM
BCS Global Markets (BCS GM) провел анализ операций своих клиентов с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже", за неделю, завершившуюся 4 ноября 2020 года, сообщается в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева. По итогам проведенного исследования эксперты пришли к выводу, что значительный приток капитала в акции развивающихся рынков (EM) со стороны ETF вполне компенсирует возможный пессимизм в отношении России в связи с отрывом Джо Байдена в президентской гонке в США. По итогам периода с 29 октября по 4 ноября приток капитала со стороны ETF в самый разгар избирательной гонки в США для российских акций полностью иссяк - приток в размере $13 млн за счет сохраняющегося умеренного, но устойчивого интереса к GEM ETF был нивелирован точно таким же оттоком в $13 млн из фондов, ориентированных на Россию. "Примечательно, что оптимизм в отношении фондов EM в среду начал усиливаться - фонд iShares Core MSCI EM ETF, второй по величине фонд ETF на развивающихся рынках, получил $627 млн - максимальные дневной приток с начала непростого 2020 года. Возможно, такая динамика говорит об оптимизме рынка в связи с тем, что Джо Байден в конечном итоге одержит победу на президентских выборах в США и глобальные торговые войны, которые больше всего вредят азиатским EM, будут в перспективе урегулированы. Хотя победу Байдена связывают с потенциально более жесткими санкциями в отношении России и такой исход вряд ли видится позитивным для российских властей, возрождающийся оптимизм вокруг EM в целом, возможно, пока сможет удержать российский фондовый рынок на плаву с точки зрения притока капитала. В ближайшее время статус-кво на рынке можно будет описать как хрупкий баланс между оптимизмом в отношении EM и антироссийскими настроениями", - говорится в обзоре. В то же время в нем отмечается, что розничные инвесторы на рынке акций РФ сохраняют оптимизм, институционалы возобновляют покупки. "Средний объем длинных позиций в наиболее ликвидных бумагах, торгующихся на "Московской бирже", подскочил на 2,1% по итогам недели, завершившейся в среду. Короткие позиции продолжили сокращаться - еще на 6% за неделю. Следовательно, частные инвесторы остались чистыми покупателями и сохранили свой позитивный настрой. Институционалы выступили уверенными покупателями: ордера на покупку перевешивали продажи в 2,2 раза. Мы отмечаем сильный фундаментальный потенциал роста индекса РТС в 45% на горизонте 12 месяцев (bottom-up), что соответствует сильной долгосрочной рекомендации "покупать"", - пишут эксперты.
.
05 ноября 2020 года 18:32
Рубль вошел в фазу динамичного укрепления против основных валют, отмечается в комментарии аналитика "Фридом Финанс" Валения Емельянова. "Доллар в четврег теряет до 2 рублей, или более 2,5%. Евро до 1,4 рубля, или порядка 1,5%. До конца текущей сессии иностранные валюты еще могут отыграть часть... читать дальше
.05 ноября 2020 года 17:19
Переход Китая на цифровой юань может проложить путь для дальнейшей интернационализации юаня и увеличения роли Китая на мировых финансовых рынках, говорится в комментарии Julius Baer "Темпы развития цифровой системы электронных платежей и цифровой валюты Китая ускоряются, учитывая масштаб и... читать дальше
.05 ноября 2020 года 15:25
Дальнейший отскок котировок нефти, вероятно, будет ограничен, так как факторы, играющие против нефти, сохраняют свое действие, говорится в аналитическом материале "ВТБ Мои Инвестиции". Ливия добывает уже 850 тыс. б/д и намерена нарастить добычу до 1,3 млн б/д, при этом вторая волна пандемии... читать дальше
.05 ноября 2020 года 15:04
Индекс S&P500 в ходе предстоящей сессии предпримет попытку подняться до 3515 пунктов - "Фридом Финанс"
Индекс S&P500 в ходе предстоящей сессии предпримет попытку подняться до 3515 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс". "Технически S&P500 улучшил свои краткосрочные перспективы накануне, закрывшись выше 50-дневной скользящей средней, совершив уверенный пробой уровня 3400 пунктов.... читать дальше
.05 ноября 2020 года 14:33
Байден, скорее всего, окажет краткосрочную поддержку рынку нефти, но в дальнейшем его политика будет влиять негативно - BCS Express
Победа Джо Байдена на президентских выборах в США, скорее всего, окажет краткосрочную поддержку рынку нефти в виде пакета фискальных стимулов, говорится в обзоре эксперта BCS Express Галактионова Игоря с ссылкой на аналитическое агентство Rystad Energy. В то же время, по оценке Rystad Energy, на... читать дальше
.05 ноября 2020 года 13:55
Сохранение высоких темпов распространения COVID-19 является ключевым негативным фактором, который может обеспечить повторное сползание цен на нефть к $35-37 в течение ноября, отмечается в комментарии аналитика BCS Express Василия Карпунина. "Вводимые ограничения в разных странах приводят к... читать дальше
.05 ноября 2020 года 13:14
Участников рынка, скорее всего, разочарует отсутствие мягких сигналов в ожидаемом комментарии ФРС США - "ВТБ Капитал"
(добавлен текст после 4-го абзаца; исправлен день недели - не понедельник, а четверг) Участников рынка, скорее всего, разочарует отсутствие мягких сигналов в ожидаемом комментарии ФРС США, говорится в обзоре "ВТБ Капитала". Внимание рынка в четверг сфокусировано на... читать дальше
.05 ноября 2020 года 11:51
Подведение итогов президентских выборов в США на этот раз, вероятно, затянется, говорится в комментарии аналитика корпорации "Уралсиб" Константина Чернышева. "Четкого понимания, кто выйдет победителем из президентской гонки, пока нет. По сообщениям Bloomberg, кандидат от демократов Джо Байден... читать дальше
.05 ноября 2020 года 11:39
Аналитики Промсвязьбанка в четверг-пятницу ожидают возврата нефти марки Brent в фундаментально обоснованный диапазон $38-40 за баррель, сообщается в комментарии банка. Цены на нефть марки Brent корректируются после отскока в среду выше $41/барр. на всеобщем позитиве перед выборами президента в... читать дальше
.05 ноября 2020 года 11:15
Участников рынка, скорее всего, разочарует отсутствие мягких сигналов в ожидаемом комментарии ФРС США - "ВТБ Капитал"
Участников рынка, скорее всего, разочарует отсутствие мягких сигналов в ожидаемом комментарии ФРС США, говорится в обзоре "ВТБ Капитала". Внимание рынка в понедельник сфокусировано на заседании ФРС. Судя по вчерашнему ралли в казначейских облигациях США, инвесторы повышают ставки на то, что... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.