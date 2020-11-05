Спрос на акции EM может компенсировать возможный пессимизм относительно РФ из-за отрыва Байдена в президентской гонке - BCS GM

BCS Global Markets (BCS GM) провел анализ операций своих клиентов с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже", за неделю, завершившуюся 4 ноября 2020 года, сообщается в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева.

По итогам проведенного исследования эксперты пришли к выводу, что значительный приток капитала в акции развивающихся рынков (EM) со стороны ETF вполне компенсирует возможный пессимизм в отношении России в связи с отрывом Джо Байдена в президентской гонке в США.

По итогам периода с 29 октября по 4 ноября приток капитала со стороны ETF в самый разгар избирательной гонки в США для российских акций полностью иссяк - приток в размере $13 млн за счет сохраняющегося умеренного, но устойчивого интереса к GEM ETF был нивелирован точно таким же оттоком в $13 млн из фондов, ориентированных на Россию.

"Примечательно, что оптимизм в отношении фондов EM в среду начал усиливаться - фонд iShares Core MSCI EM ETF, второй по величине фонд ETF на развивающихся рынках, получил $627 млн - максимальные дневной приток с начала непростого 2020 года. Возможно, такая динамика говорит об оптимизме рынка в связи с тем, что Джо Байден в конечном итоге одержит победу на президентских выборах в США и глобальные торговые войны, которые больше всего вредят азиатским EM, будут в перспективе урегулированы. Хотя победу Байдена связывают с потенциально более жесткими санкциями в отношении России и такой исход вряд ли видится позитивным для российских властей, возрождающийся оптимизм вокруг EM в целом, возможно, пока сможет удержать российский фондовый рынок на плаву с точки зрения притока капитала. В ближайшее время статус-кво на рынке можно будет описать как хрупкий баланс между оптимизмом в отношении EM и антироссийскими настроениями", - говорится в обзоре.

В то же время в нем отмечается, что розничные инвесторы на рынке акций РФ сохраняют оптимизм, институционалы возобновляют покупки.

"Средний объем длинных позиций в наиболее ликвидных бумагах, торгующихся на "Московской бирже", подскочил на 2,1% по итогам недели, завершившейся в среду. Короткие позиции продолжили сокращаться - еще на 6% за неделю. Следовательно, частные инвесторы остались чистыми покупателями и сохранили свой позитивный настрой. Институционалы выступили уверенными покупателями: ордера на покупку перевешивали продажи в 2,2 раза. Мы отмечаем сильный фундаментальный потенциал роста индекса РТС в 45% на горизонте 12 месяцев (bottom-up), что соответствует сильной долгосрочной рекомендации "покупать"", - пишут эксперты.