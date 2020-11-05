Raiffeisenbank начал анализ Полюса с рекомендацией "покупать" для его акций и GDR

Raiffeisenbank начал анализ ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL), сообщается в обзоре аналитиков банка Михаила Солодова и Андрея Полищука.

Прогнозная стоимость акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) золотодобывающей компании, рассчитанная аналитиками Raiffeisenbank, составила 20,010 тыс. рублей и $124 за штуку соответственно, рекомендация для этих бумаг была дана "покупать".

"Мы делаем ставку на монетизацию полностью введенных в эксплуатацию существующих проектов компании, обеспечивающих стабильное производство золота на уровне 2,75-2,77 млн унций в 2020-2022 годах. В сочетании с одними из самых низких в секторе издержками производства высокие цены на драгметалл должны подстегнуть рентабельность "Полюса" и обеспечить прирост EBITDA в размере $1,46 млрд в течение 2020-2022 годов. Мы также прогнозируем рост свободного денежного потока компании до $1,61 млрд в 2020 году, $1,91 млрд в 2021 году и в 2022 году $2,35 млрд. В рамках утвержденной дивидендной политики ожидаем дивдоходность порядка 3,9-4,5% на рубеже 2020-2022 годов. Согласно нашей оценке в рамках недавно заявленных запасов на месторождении, проект Сухой Лог добавляет $13,13 млрд к оценке стоимости акций компании, что соответствует внутренней норме доходности IRR на уровне 39,8%", - говорится в обзоре.

Более того, в нем подчеркивается, что с учетом Сухого Лога "Полюс" выглядит существенно недооцененным рынком по сравнению со своими крупными аналогами.

Оценки и рекомендации аналитиков для акций (цены в рублях):

Прогнозная цена Полюс - 20010,0 (текущая цена - 16483,0), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Полюс (для GDR; цены в долларах США) - 124,0 (текущая цена - 105,7), рекомендация - покупать.