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05 ноября 2020 года 17:19
Переход на цифровой юань может увеличить роль Китая на мировых финансовых рынках - Julius Baer
Переход Китая на цифровой юань может проложить путь для дальнейшей интернационализации юаня и увеличения роли Китая на мировых финансовых рынках, говорится в комментарии Julius Baer "Темпы развития цифровой системы электронных платежей и цифровой валюты Китая ускоряются, учитывая масштаб и частоту тестовых проектов, - отмечает аналитик банка Магдален Тео. - После успешного запуска цифровая валюта будет иметь далеко идущее влияние на физическую наличность и модель развития платежной индустрии. Это изменит развитие системы информационных технологий во всей финансовой индустрии, в то же время учитывая намерения политиков. Как показал эпизод с Ant, правительство продолжит балансировать между регулированием и инновациями, поскольку намеревается разработать стандарты цифровых валют на будущее". Народный банк Китая (НБК) в октябре опубликовал законопроект, который придаст правовой статус его системе электронных платежей в цифровой валюте и признает цифровой юань элементом суверенной официальной валюты Китая, напоминает Тео. Центральное правительство ясно дало понять, что оно стремится поддерживать государственный контроль над валютой, а центральный банк будет гарантировать ценность цифрового юаня. НБК разрабатывает свою инфраструктуру для системы электронных платежей в цифровой валюте с планами в конечном итоге заменить наличные деньги в обращении. В этой связи управляющий НБК отметил, что до запуска цифрового юаня еще далеко, и необходимо создание всеобъемлющего правового регулирования. НБК запускает пробные проекты по цифровому юаню с апреля этого года, и использование цифровой валюты в четырех пилотных городах быстро набирает обороты. "Новости о приостановке мега-публичного листинга Ant Financial (Ant) подняли много вопросов о том, на что регулирующий орган может закрыть глаза, когда дело касается финансовых инноваций, - подчеркивает эксперт Julius Baer. - Помимо цифрового юаня, к другим быстро развивающимся финансовым инновациям Китая относится онлайн-микрокредитование. В настоящее время Ant заполняет этот пробел за счет повторного кредитования средств, взятых у банков, более мелким заемщикам, хранящимся в его обширной базе данных потребителей. Темпы цифрового кредитования могут замедлиться, если регулирующий орган ограничит финансирование Ant, чтобы уравнять правила игры с банками". По мнению аналитика Julius Baer, развитие правительством проекта цифрового юаня может изменить эпоху мобильных платежей, в которой в настоящее время доминируют Alibaba и Tencent. Запуск цифрового юаня, скорее всего, приведет к тесному сотрудничеству с двумя компаниями в течение определенного периода. "Мы рассматриваем в долгосрочной перспективе запуск цифрового юаня как признак наступления нового этапа рынка мобильных платежей с единой и интегрированной платежной системой, на котором данные финансовых транзакций будут управляться государством. Наконец, переход к цифровому юаню может проложить путь для дальнейшей интернационализации юаня и увеличения роли Китая на мировых финансовых рынках", - делает вывод Магдален Тео.
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05 ноября 2020 года 18:32
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.05 ноября 2020 года 10:54
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