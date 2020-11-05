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05 ноября 2020 года 14:33
Байден, скорее всего, окажет краткосрочную поддержку рынку нефти, но в дальнейшем его политика будет влиять негативно - BCS Express
Победа Джо Байдена на президентских выборах в США, скорее всего, окажет краткосрочную поддержку рынку нефти в виде пакета фискальных стимулов, говорится в обзоре эксперта BCS Express Галактионова Игоря с ссылкой на аналитическое агентство Rystad Energy. В то же время, по оценке Rystad Energy, на среднесрочном горизонте политика Байдена может привести к росту мирового предложения нефти и оказать давление на ее потребление в транспортном сегменте, который формирует более 60% всего спроса. "В краткосрочной перспективе победа Байдена может быть позитивна для спроса на нефть. Если демократическая партия получит полный контроль над конгрессом и президентским креслом, то одним из первостепенных приоритетов может стать утверждение пакета фискальных стимулов для поддержки экономики. По оценке Rystad Energy, дополнительная поддержка в $1 трлн приведет к увеличению спроса на нефть в 2021 году примерно на 400000 тыс. баррелей в сутки (б/с). Другим благоприятным фактором является возможное потепление взаимоотношений с Китаем. По мнению аналитиков, торговая война с Китаем стоила мировому рынку нефти около 300 тыс. б/с спроса со стороны судоходной отрасли в 2019 году. Если торговые отношения между странами нормализуются, то этот объем может вернуться на рынок. Кроме того, снижение протекционизма может добавить к мировому ВВП около 1-2% и около 500 тыс. б/с спроса на нефть к 2025 году", - пишет Галактионов. Однако на более долгосрочном горизонте президентство Байдена выглядит менее "бычьим" для нефти. По заявлению кандидата в президенты, он намерен ввести новые топливные стандарты, направленные на то, чтобы 100% новых проданных транспортных средств производили нулевые выбросы. "Цель достаточно амбициозная и пока непонятно, когда она может быть достигнута. В рамках этого курса администрация нового президента непременно обратит вспять экологические послабления, которые были сделаны при Трампе. По оценке Rystad, ужесточение экологических стандартов приведет к потере около 500 тыс. б/с спроса к 2025 году", - говорится в материалах BCS Express. Еще один удар по потреблению нефти в США может прийти со стороны развития чистой энергетики. "Байден обещал выделить на развитие "зеленых" технологий в энергетике около $400 млрд в течение следующих десяти лет. Это может быть финансирование инфраструктуры для подзарядки электромобилей, финансовые стимулы для потребителей электротранспорта, а также инвестиции в развитие высокоскоростных железных дорог. При этом в некоторых секторах, таких как авиация, где замещение нефти слишком дорого или технологически сложно, может наблюдаться устойчивый рост спроса на нефть до середины 2020-х годов, независимо от инициатив Байдена", - отмечает эксперт BCS Express. С точки зрения предложения нефти победа Байдена сулит рост мировых поставок. При демократическом президенте США могут возобновить переговоры с Ираном по ядерному вопросу и смягчить ограничения на нефтегазовый экспорт Исламской республики. Перед тем как президент Трамп вышел из ядерной сделки в мае 2019 года, Иран добывал 4,5 млн б/с. Как только экспорт оказался заблокирован, существенная часть добычи была закрыта. "В настоящий момент иранская добыча составляет 2,5 млн б/с. Резервные мощности удалось сохранить на уровне 1,8 млн б/с. В случае отмены антииранских санкций значительная часть этой нефти может хлынуть на рынок. Анализ Rystad предполагает рост иранской добычи на 1,2 млн б/с к концу 2022 года. Этот сценарий сопряжен с высокой степенью политической неопределенности, но выглядит вполне реальным. Аналогичным образом возможны послабления в отношении санкций против венесуэльской PDVSA. При Байдене для России и Китая инвестиции в Венесуэлу могут стать менее рискованными. Потенциальный рост венесуэльской добычи к 2024 году агентство Rystad оценивает в 0,7-1,2 млн б/с", - приводит в своем обзоре оценки Rystad аналитик BCS Express. Согласно приведенным оценкам Rystad, к 2025 году политика Байдена может привести к смещению баланса в сторону профицита на 1,5-2 млн б/с.
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