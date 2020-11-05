Дивдоходность по "префам" Ленэнерго за 2020г может составить порядка 10,5% - BCS Express

Дивдоходность по "префам" "Ленэнерго" за 2020г может составить порядка 10,5%, сообщается в комментарии аналитика BCS Express Дмитрия Пучкарёва.

"Россети Ленэнерго" представили позитивные результаты по итогам III квартала. Прежде всего внимание эксперта инвесткомпании привлекает почти двукратный рост квартальной чистой прибыли к уровню предыдущего года. Улучшение показателя, по мнению Пучкарёва, связано, во-первых, с эффектом низкой базы III квартала 2019, когда компания создала крупные резервы, что привело к падению чистой прибыли на 37% г/г.

Во-вторых, "Россети Ленэнерго" отмечают, что часть плановых расходов была перенесена с III на IV квартал. В связи с этим этого маржа валовой прибыли улучшилась на 0,9 п.п., до 28,6%. Из второго момента вытекает, что финансовые результаты могут замедлить рост в IV квартале 2020, полагает Пучкарёв.

"Исходя из результатов III квартала, компания заработала 4,52 руб. потенциальных дивидендов на одну привилегированную акцию. За 9 месяцев аналогичный показатель составляет 12,68 руб. на бумагу, что по цене закрытия 3 ноября соответствует 8,5% дивидендной доходности. Если предположить, что чистая прибыль за IV квартал останется на уровне прошлого года, то размер дивиденда за 2020 может составить 15,62 руб. на «преф» и предполагает 10,5% дивдоходности", - заключает аналитик BCS Express.