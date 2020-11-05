Возможен рост волатильности на рынке ОФЗ в ближайшие дни - Уралсиб

Неопределенность относительно исходов выборов президента в США может привести к росту волатильности на рынке ОФЗ в ближайшие дни, сообщается в обзоре Уралсиба.

"Динамика в сегменте ОФЗ в ближайшие дни будет определяться мировыми новостями: сейчас складывается впечатление, что на президентских выборах в США победил представитель Демократической партии Джо Байден, но ситуация остается неоднозначной, вполне вероятно, часть результатов будет оспариваться в судах, что будет создавать нервозность на всех рынках", - отмечает аналитик корпорации Ирина Лебедева.

Специалист отмечает, что на аукционе Минфина во вторник по размещению ОФЗ 29018 с плавающим купоном и погашением в ноябре 2031 г. спрос вновь оказался высоким и достиг 447 млрд руб., бумаг же было продано номинальной стоимостью 427,7 млрд руб. Цена отсечения составила 94,54% от номинала. Это соответствует недисконтированной премии к ставке RUONIA в 52 б.п., примерно на уровне премий, которые Минфин давал на предыдущих аукционах по флоатерам, указывает Лебедева. Средневзвешенная цена размещения составила 94,59% от номинала, что также соответствует премии к RUONIA в 52 б.п.

Учитывая, что план по заимствованиям на этот год почти выполнен, в дальнейшем ведомство может уменьшить премии, правда, поскольку основной спрос на аукционах концентрируется как раз около цены отсечения, снижение премии неизбежно приведет к резкому падению объемов размещаемых бумаг, считает специалист Уралсиба.